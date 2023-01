Come è stato arrestato Matteo Messina Denaro: "Non ha opposto resistenza"

Dopo 30 anni di latitanza, il boss Matteo Messina Denaro è stato finalmente arrestato.

A rilasciare alcune dichiarazioni relative alla cattura del ricercato è stato Pasquale Angelosanto, comandante dei carabinieri del Ros, che hanno svolto l’operazione. Apparso in un video in cui ha rilasciato diverse informazioni sulla cattura, Angelosanto ha spiegato: “Il latitante è stato arrestato all’interno di una clinica di Palermo. Non ha opposto resistenza”. Il boss mafioso è stato catturato la mattina del 16 gennaio mentre si trovava in un bar della clinica privata Maddalena.

Si trovava nella struttura per sottoporsi ad alcune terapie mediche.

Matteo Messina Denaro arrestato, Angelosanto: “Garantita la sicurezza di tutti”

Al momento dell’arresto, Matteo Messina Denaro non ha opposto alcune resistenza. Come ha spiegato lo stesso comandante Angelosanto: “Del resto il dispositivo allestito poteva fare fronte a ogni emergenza, garantendo la sicurezza di tutti”. Pare che il boss si stesse sottoponendo ad alcune terapie nella clinica da un anno.

Il blitz dei Ros

Secondo quanto appreso da varie fonti investigative, Denaro faceva periodicamente controlli nella clinica in cui è stato arrestato. La notte tra domenica e lunedì è avvenuto il blitz dei Ros. Fanpage precisa come la struttura medica è stata messa in sicurezza con l’utilizzo di diverse decine di uomini al fine di tutelare la sicurezza degli altri pazienti.