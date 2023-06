Come i casinò non AAMS hanno risollevato l'industria del gioco italiana durante la pandemia

Come i casinò non AAMS hanno risollevato l'industria del gioco italiana dura...

L’emergenza sanitaria è ormai solo un ricordo. Adesso è tempo di fare un bilancio. Il lockdown durante la pandemia da covid-19 ha cambiato le abitudini degli italiani, anche nel mondo del gambling. Le principali sale da gioco erano chiuse, e molti giocatori hanno continuato a intrattenersi online. Ecco dunque che i casinò online hanno garantito la sopravvivenza del settore gioco d’azzardo in Italia. SitiCasinoNonAAMS ha preparato un’analisi che confronta lo stato del settore dei casinò online prima, durante e dopo la pandemia. I loro servizi di alta qualità e l’ampia gamma di giochi hanno attirato molti nuovi utenti. Per questa ragione, il settore del betting è oggi ancora vivo, ed è anche più vitale che mai.

L’industria del gambling durante la pandemia

Il lockdown è stato un periodo duro per tutti. L’obbligo di stare a casa, la difficoltà di vivere la propria quotidianità, lo smart working sono tutti elementi divenuti familiari in quel periodo. Le conseguenze negative hanno caratterizzato tutti i settori. Il mondo del gambling ha saputo cogliere la sfida e si è adattato al nuovo contesto. Non è stato di certo facile, vista la chiusura imposta a tutto il mondo del gioco fisico: bar, sale slot, bingo e casinò.

La scelta è stata quasi obbligata. Visto il boom dell’utilizzo della rete, per giocatori e casinò non restava altro che il mondo online. Chiuse le strutture fisiche, la sola opzione per i siti di giochi vecchi e nuovi è stata quella di offrire sempre nuovi intrattenimenti in rete. Dall’altra parte, i giocatori che non potevano allontanarsi da casa hanno trovato nelle piattaforme di gambling un valido alleato per continuare a giocare.

Il ruolo dei siti non ADM

I casinò online non sono nati con la pandemia. Esistevano già prima del Covid-19. L’emergenza sanitaria spiega bene il boom della nascita di queste piattaforme online. Gli italiani desiderosi di continuare a giocare hanno scelto questi siti per continuare a divertirsi. Grazie a questi, il mondo del gioco d’azzardo ha conosciuto una grandissima crescita. Nessuno l’avrebbe mai immaginato, prima della pandemia.

La forza dei siti non ADM risiede nella loro grandissima offerta di intrattenimenti. Tra questi, è obbligatorio citare i seguenti:

Slot machine . L’intrattenimento più associato al mondo delle scommesse, con i suoi rulli e le linee di puntata, i moltiplicatori e i jackpot progressivi.

. L’intrattenimento più associato al mondo delle scommesse, con i suoi rulli e le linee di puntata, i moltiplicatori e i jackpot progressivi. Roulette . Un classico intrattenimento dei casinò di lusso. Tutti i partecipanti giocano contro il banco, puntando sul numero che uscirà al termine della rotazione di una sfera virtuale.

. Un classico intrattenimento dei casinò di lusso. Tutti i partecipanti giocano contro il banco, puntando sul numero che uscirà al termine della rotazione di una sfera virtuale. Poker . Il gioco di carte più famoso sui casinò no ADM sicuri. Tutte le sue varianti sono disponibili online, dalla Texas Hold’Em alla Omaha.

. Il gioco di carte più famoso sui casinò no ADM sicuri. Tutte le sue varianti sono disponibili online, dalla Texas Hold’Em alla Omaha. Blackjack . La sfida per i partecipanti è molto appassionante, soprattutto per gli intenditori che non temono il vantaggio del banco.

. La sfida per i partecipanti è molto appassionante, soprattutto per gli intenditori che non temono il vantaggio del banco. Baccarat . Per alcuni ha una struttura molto simile al Blackjack. Invece di fare 21, il giocatore deve avvicinarsi il più possibile al numero 9.

. Per alcuni ha una struttura molto simile al Blackjack. Invece di fare 21, il giocatore deve avvicinarsi il più possibile al numero 9. Dadi. Così è nato il gioco d’azzardo, anche se adesso questo intrattenimento non è più molto popolare.

Per ognuno di questi giochi, sono presenti molte varianti. Esistono decine di slot machine, ognuna con un suo tema e una sua volatilità. Le roulette sono disponibili invece nella versione francese, europea e americana. Le differenze sembrano minime, ma in realtà il vantaggio per il banco e per il giocatore cambiano molto. Anche il poker è presente in tutte le sue versioni, dalla Hold’Em alle card stud. Durante il lockdown, i pokeristi si sono allenati in tutte le sue varianti senza muoversi da casa.

Le differenze tra casinò ADM e non ADM

I casinò senza licenza ADM continuano a essere preziosi anche dopo il lockdown da Covid19. Offrono infatti precisi vantaggi, che non è possibile trovare nei casinò con licenza ADM. Di solito propongono una varietà di giochi molto più grande. Allo stesso tempo, offrono bonus di benvenuto, di primo deposito e di ricarica molto più consistenti. Il servizio di assistenza è di solito molto più completo. Infine, i metodi di pagamento riconosciuti sono di sicuro molto più numerosi nei casinò senza licenza.

Casinò AAMS Casinò non AAMS Possesso di autorizzazione statale ADM Possesso di autorizzazione di altro Stato Tassazione su vincite da parte dello Stato Nessuna tassazione da parte dello Stato Severe limitazioni ai giochi disponibili sul sito Nessun limite ai giochi disponibili in piattaforma Severi limiti a bonus e promozioni Nessun limite ad allettanti bonus di benvenuto e di altra natura Limite ai metodi di pagamento riconosciuti Più ampia scelta per i metodi di pagamento, che includono le criptovalute

Il valore delle piattaforme di gioco non ADM

Nel periodo dell’emergenza sanitaria, i casinò senza autorizzazione ADM hanno conosciuto una crescita prima inimmaginabile. Le persone che si sono avvicinate a questi siti sono sempre più numerose. Ancora adesso gli effetti positivi sul mondo delle scommesse sono evidenti. Guardando ad alcuni periodi e a giochi specifici, le conseguenze sono evidenti. Il valore del poker online è cresciuto di oltre il 120% nel primo anno di emergenza sanitaria. Per lo stesso arco temporale, gli italiani hanno speso il 30% in più nei siti di betting. Considerando i due anni di emergenza sanitaria, la crescita arriva al +56%.

L’unico vero problema sono state le quote sportive. Infatti, lo stop a tutti gli sport ha decretato una contrazione significativa di tutte le puntate su calcio, basket e altre categorie. Questo è l’unico caso in cui i siti no ADM hanno avuto difficoltà a recuperare. Infine, va segnalata un’ultima conseguenza di questo successo. I casinò fisici potrebbero trovare difficile recuperare tutti gli scommettitori che, durante l’epidemia, sono passati definitivamente al gioco in rete.

Il futuro del gioco d’azzardo

I siti di gioco online sono ancora vitali. Anche adesso che l’epidemia si è conclusa, il numero di scommettitori online cresce sempre di più. La spesa complessiva online supera ormai i 14 miliardi di euro. Si stima che questo valore possa raddoppiare entro il 2027. Nel frattempo, le entrate dei casinò fisici potrebbero restare costanti. Tutto questo dimostra che il futuro del gioco in Italia è nella rete.

Un bilancio conclusivo

Esistono delle grandi differenze tra casinò ADM e piattaforme senza licenza. Al di là di vantaggi e svantaggi, è chiaro che i siti di gioco no ADM hanno attirato così tanti nuovi utenti, da mantenere vivo il mondo del betting anche nei momenti più difficili. Tra questi, l’epidemia di Covid19 è di sicuro il caso più difficile e recente. Se l’industria del betting nel bel paese è ancora viva, è proprio perché gli utenti hanno cambiato le proprie abitudini di gioco. Avvicinandosi ai siti no ADM, hanno mantenuto alto il valore di questo settore.