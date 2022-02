Come ottenere il Green Pass illimitato? Tutte le regole

Ecco tutte le regole per ottenere il Green Pass illimitato che dal 7 febbraio guiderà in maniera molto più libera le attività di 48 milioni di italiani

Tutte le regole su come ottenere il Green Pass illimitato sono di fatto contenute o disciplinate dall’ultimo decreto del governo, quello cioè con cui l’Italia vuole iniziare ad “uscire” dalla pandemia. E si tratta di un decreto che dal 7 febbraio prossimo ridisegna le regole e soprattutto elimina le restrizioni per i vaccinati.

Vediamo come.

Green Pass illimitato, le regole per ottenerlo e la decisione del governo Draghi

Secondo l’ultimo legiferato dell’esecutivo guidato da Mario Draghi per i vaccinati non ci saranno più limitazioni, neanche in zona rossa, poi quarantene ridotte e soprattutto il Green Pass a “durata illimitata”. Quanti italiani saranno coinvolti dalla norma sulla certificazione verde senza limiti di tempo?

Certificazione verde senza più limiti temporali per 48 milioni di italiani

Circa 48 milioni di persone vaccinate. Il Green Pass rafforzato, quello cioè che ha titolarità per vaccinati o guariti dal Covid, non scadrà più dopo 6 mesi. Attenzione però per ottenerlo bisogna sottoporsi alla terza dose. A questo punto i 12 milioni di italiani che ancora non hanno fatto la booster si vedranno assegnato un Qr code senza più data di scadenza. Bisogna anche precisare che il Green Pass illimitato non verrà assegnato a chi è guarito o a chi ha ricevuto solo due dosi di vaccino.

In quel caso la validità sarà ancora su un range di 6 mesi.

Dove si potrà andare con il Green Pass rafforzato: praticamente dappertutto

Il Green Pass rafforzato darà accesso a molti luoghi pubblici. Quali? Mezzi di trasporto, aerei, treni, navi, pullman, autobus e metropolitane, poi per piscine e palestre, alberghi e strutture ricettive, fiere, stadi e ancora centri congressi e sagre, musei, mostre e centri culturali, cerimonie civili o religiose e feste conseguenti.

Infine per entrare in bar e ristoranti anche all’aperto. E da qualche giorno, dal primo febbraio cioè, serve almeno il Green Pass base, ottenibile anche con un tampone, per accedere agli uffici pubblici, a servizi postali, bancari e finanziari. Poi per andare dal parrucchiere e per attività commerciali, escluse quelle di primaria necessità.