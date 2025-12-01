Emma Bonino è stata recentemente ricoverata in terapia intensiva a seguito di un improvviso episodio di insufficienza respiratoria. Il suo trasferimento alla Stroke Unit del San Filippo Neri, struttura specializzata nelle emergenze neurologiche, evidenzia l’attenzione medica rivolta alla stabilità del suo quadro clinico e alla necessità di monitorare l’evoluzione delle sue condizioni nelle ore successive.

Ecco come sta la leader di +Europa.

Emma Bonino: il contesto clinico e la storia sanitaria recente

L’ex senatrice, già seguita negli ultimi anni per problematiche respiratorie, rimane sotto monitoraggio costante. Nel 2015 le era stato diagnosticato un microcitoma polmonare — una neoplasia particolarmente aggressiva — contro cui ha combattuto fino al 2023, quando aveva annunciato la conclusione delle terapie con esito positivo. Episodi di difficoltà respiratoria l’avevano riportata al Santo Spirito anche nell’autunno 2024, quando era stata trattata nuovamente in terapia intensiva.

Alcune discussioni pubbliche hanno speculato sulla possibilità che condizioni respiratorie ricorrenti possano collegarsi a patologie pregresse o a fattori concomitanti, ma le autorità sanitarie e la comunità scientifica non hanno evidenze che associno in modo causale i vaccini anti-Covid a malori improvvisi o riacutizzazioni di questo tipo. La stessa Bonino aveva più volte espresso fiducia nelle vaccinazioni, dichiarando nel 2021, dopo la prima dose AstraZeneca: “Sono fermamente convinta sia assolutamente necessario vaccinarsi per proteggere se stessi e gli altri”. Negli anni successivi aveva completato l’intero ciclo vaccinale e ricevuto i richiami previsti.

Come sta Emma Bonino: gli aggiornamenti di Magi ed il trasferimento alla ‘Stroke Unit’

Emma Bonino è attualmente ricoverata presso la Stroke Unit dell’ospedale San Filippo Neri di Roma, dove è stata trasferita in seguito a un improvviso episodio di insufficienza respiratoria insorto domenica sera. Inizialmente accolta in codice rosso al Santo Spirito e tenuta in terapia intensiva per tutta la notte, la leader di +Europa è stata spostata in mattinata in una struttura con competenze specifiche nelle urgenze neurologiche. La Asl Roma 1 ha precisato che il trasferimento è stato disposto per “garantire un setting appropriato” alla gestione del quadro clinico.

All’esterno del San Filippo Neri, Riccardo Magi ha riferito dopo averla visitata: “Non abbiamo particolari informazioni sulla diagnosi. Il quadro è stabile. Emma è vigile, come è sempre stata… I medici stanno eseguendo degli accertamenti”. Il segretario di +Europa ha aggiunto che, rispetto al giorno precedente, “la nostra impressione è che sia in miglioramento”. L’assenza del bollettino medico previsto nel pomeriggio sarebbe legata alla mancanza di novità rilevanti e alla stabilità della situazione.