Come trovare parcheggio nei porti senza stress con MyParking

Con la fine delle limitazioni sugli spostamenti è ripreso anche il turismo marittimo, scopriamo dove parcheggiare la macchina prima di andare in crociera.

Con la cessazione delle limitazioni agli spostamenti turistici legati alla pandemia è ripreso il turismo marittimo, con un aumento considerevole delle prenotazioni e la previsione del consolidamento del trend per tutto il biennio 2023-24.

In base agli ultimi dati trasmessi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nel terzo trimestre 2022 c’è stato un incremento del 289% dei servizi marittimi crocieristici, con un aumento del 10% dei passeggeri sui traghetti.

Secondo le stime di Risposte Turismo, il settore crocieristico crescerà del 27% nel 2023 con 4,3 milioni di passeggeri, mentre per il comparto traghetti, catamarani e aliscafi è previsto un aumento del 5-10% con oltre 18 milioni di passeggeri. Tra i porti con la maggiore movimentazione di passeggeri sono attesi risultati importanti da parte di Bari e Brindisi, tuttavia la maggior parte degli scali italiani dovrebbe registrare un consistente incremento del traffico marittimo.

D’altronde, la nave è un mezzo di trasporto molto apprezzato dagli italiani per viaggiare, sia per quanto riguarda le crociere sia per raggiungere le principali mete turistiche del Mediterraneo.

Tuttavia, per spostarsi in nave senza stress è importante organizzare ogni aspetto del viaggio in modo ottimale. Un aspetto da non sottovalutare è rappresentato dalla necessità di trovare parcheggio presso il porto, un’operazione che può richiedere tempi di ricerca molto lunghi, ma che oggigiorno può essere ottimizzata avvalendosi del servizio messo a disposizione da MyParking.

Le soluzioni disponibili per parcheggiare l’auto nei porti italiani

Con MyParking è possibile trovare parcheggio nei porti italiani direttamente online, passando in rassegna in maniera semplice e veloce le migliori soluzioni disponibili, sia dal punto di vista economico che dei servizi.

È sufficiente scegliere lo scalo di partenza, inserire le date di ingresso e uscita dal parcheggio e selezionare il tipo di veicolo da stazionare, per scoprire in pochi istanti tutte le opzioni più interessanti vicino al porto di proprio interesse.

I risultati si possono ordinare in base al prezzo del parcheggio, alla distanza della struttura dal porto o al giudizio degli utenti. Oltre alle tariffe, per ogni parcheggio vengono riportate informazioni dettagliate sulla struttura e i servizi disponibili, come per esempio la possibilità di mantenere le chiavi del veicolo, la presenza di posti auto coperti e scoperti, l’offerta del servizio navetta oppure del car valet.

Utilizzando MyParking per prenotare online il parcheggio in porto è possibile risparmiare sul prezzo, trovando le migliori tariffe e senza pagare nessun costo aggiuntivo. Inoltre, è possibile gestire la prenotazione in modo 100% digitale, senza stress o perdite di tempo, con la sicurezza del posto garantito.

I clienti di MyParking possono usufruire anche di promozioni dedicate, come sconti nell’acquisto dei biglietti per alcune tratte dei traghetti per beneficiare di un ulteriore risparmio.

Dove conviene parcheggiare l’auto prima di imbarcarsi per una crociera

Secondo l’Associazione internazionale delle compagnie crocieristiche (Clia), tra le persone che non hanno mai realizzato una crociera ben il 67% è intenzionato a vivere questa esperienza, mentre l’84% dei crocieristi intende tornare a viaggiare in nave.

Tra i porti italiani più gettonati per i viaggi in crociera ci sono le strutture portuali di Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia (Roma), Genova, La Spezia, Marghera (Venezia), Napoli, Palermo, Trieste e Savona.

La scelta del porto di partenza dipende ovviamente dal tipo di crociera e dai posti che si vogliono visitare, partendo per esempio da Brindisi per una crociera nel Mediterraneo o nelle isole greche, oppure da Napoli per visitare le destinazioni turistiche più gettonate sulle coste francesi, spagnole e maltesi.

I parcheggi nei porti italiani variano in base alla struttura portuale, con la possibilità di trovare soluzioni a breve e lungo termine direttamente nel porto o nelle immediate vicinanze.

Affidandosi a MyParking è possibile prenotare online la soluzione più indicata per le proprie necessità in pochi click, così da evitare lo stress di trovare parcheggio sul momento e scongiurare qualsiasi contrattempo legato ai tempi della ricerca.