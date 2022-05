Como, 16enne trova un cadavere nel parco: è in avanzato stato di decomposizione

A Como in via Napoleona, un ragazzo di 16 anni si è accorto di un corpo senza vita. Potrebbe trattarsi di un uomo senza fissa dimora.

Macabro ritrovamento nel cuore di Como: in un parco di via Napoleona un ragazzo di 16 anni ha trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione.

Como, cadavere trovato nel parco

L’uomo ritrovato senza vita non lontano da un ex locale non è stato al momento riconosciuto.

Per fare chiarezza sul tragico episodio bisognerà aspettare il parere del medico legale. A individuarlo è stato un 16enne che stava pedalando in sella alla sua bicicletta, quando si è fermato in un piccolo spiazzo protetto da un muretto. La sagoma a terra ha subito attirato la sua attenzione e avvicinandosi ha scoperto il corpo senza vita.

Il cadavere era in stato di decomposizione, segno che l’uomo era deceduto da diverso tempo.

Potrebbe trattarsi di un uomo senza fissa dimora. Le forze dell’ordine intanto indagano sull’accaduto.

Solo pochi giorni prima, nella provincia Comasca, un uomo di 60 anni è stato ritrovato senza vita in casa. L’uomo sarebbe morto ben 8 mesi prima rispetto al suo ritrovamento. Il 60enne viveva con l’anziana madre, ma in due appartamenti differenti: lui in mansarda e lei al piano inferiore. Pare che la donna per molto tempo non fosse salita in casa del figlio, sia per i suoi probemi di salute sia perché convinta che l’uomo si trovasse in una comunità.