Manda emoticon in codice alla sua amica: salvata dal compagno violento

Manda emoticon in codice alla sua amica: salvata dal compagno violento

Grazie ad un'emoticon in codice che ha inviato ad una sua amica, è riuscita a salvarsi dal compagno violento.

Grazie ad un’emoticon in codice che ha inviato ad una sua amica, è riuscita a salvarsi dal compagno violento. Le due erano d’accordo che se avesse ricevuto quel simbolo avrebbe dovuto chiamare la polizia.

Como, invia emoticon in codice all’amica: salvata dalla violenza

Si è salvata dalla violenza grazie ad un’emoticon inviata all’amica su Whatsapp. Vivendo con un uomo violento, la donna aveva ideato un simbolo preciso, un messaggio in codice da inviare ad un’amica come richiesta d’aiuto. Erano d’accordo che se lo avesse ricevuto avrebbe dovuto chiamare la polizia. L’uomo, un tunisino, lo scorso agosto aveva lasciato il lavoro e si era trasferito a casa della compagna, pretendendo che lo mantenesse. La donna di 58 anni riusciva a garantirgli il minimo per tenerlo calmo. L’uomo le vietava di vedere le amiche e gli amici.

Le violenze erano continue: l’uomo aveva anche cercato di dare fuoco alla casa

Secondo le indagini, la vittima viveva nel terrore degli attacchi di rabbia del compagno, che spesso beveva troppo. La donna ha subito minacce, insulti, violenze psicologiche e fisiche, fino al tentativo di soffocarla. A dicembre scorso si era verificato uno degli episodi peggiori. L’uomo era tornato a casa ubriaco, aveva messo uno straccio in una bottiglia di alcol e gli aveva dato fuoco, minacciando di distruggere la casa. La donna era riuscita a mettere la bottiglia sotto l’acqua. Ha presentato denuncia due mesi fa.