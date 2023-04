Un uomo è stato arrestato dopo che la moglie ha trovato sul suo telefono un’immagine pedopornografica della figlia. L’uomo nega di essere il protagonista della fotografia.

Como, madre trova immagine pedopornografica della figlia sul cellulare del marito

Un uomo è finito in carcere dopo che la moglie ha trovato nel suo cellulare una foto pedopornografica della figlia. Nell’immagine si vede la mano di una bimba mentre compiva un atto sessuale con un uomo. La donna era certa che fosse la mano della sua bambina di 10 anni, nata da un precedente matrimonio, e che l’uomo nella foto fosse l’attuale marito. A questa scoperta si era aggiunta la preoccupazione della psicologa della scuola, che aveva notato degli atteggiamenti strani nella piccola, secondo lei riconducibili ad un trauma. Le indagini hanno portato ad una perquisizione per acquisire il telefono dell’uomo e poi ad una misura cautelare in carcere.

L’uomo nega di essere il protagonista della foto

L’indagato, di 57 anni, ha negato di essere il protagonista della fotografia e, a sua discolpa, ha indicato alcuni dettagli fisici che non compaiono nell’immagine. Intanto, la detenzione dell’immagine ha generato un altro procedimento. Le indagini proseguono per acquisire la testimonianza della piccola, portata a vivere altrove con la madre. Sono in corso gli accertamenti tecnici sul telefono.