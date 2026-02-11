Compagnie aeree russe interrompono i voli verso Cuba a causa di una crisi di carburante

La crisi del carburante a Cuba ha recentemente costretto due delle principali compagnie aeree russe a rivedere i propri piani di volo. Rossiya e Nordwind, rispettivamente la quarta e la settima compagnia aerea del paese, hanno annunciato la sospensione dei voli verso l’isola, una meta molto frequentata dai turisti russi.

Questa situazione è emersa in seguito all’imposizione di misure di emergenza da parte di Cuba, che ha dichiarato che il carburante per aerei non sarà disponibile per almeno un mese.

La Rosaviatsia, l’agenzia russa per l’aviazione civile, ha comunicato che le compagnie aeree sono state costrette a modificare i propri itinerari a causa delle difficoltà nel rifornimento.

Il contesto della crisi energetica cubana

La crisi energetica che colpisce Cuba non è un fenomeno recente. L’isola ha già vissuto precedenti periodi di blackout, ma la situazione attuale è aggravata da fattori esterni, in particolare le pressioni esercitate dagli Stati Uniti, che hanno intensificato le restrizioni sul commercio di petrolio e carburante con l’isola.

Le misure adottate dal governo cubano

Per affrontare questa crisi, il governo cubano ha imposto misure di emergenza che hanno inciso sulla disponibilità di carburante. Questa decisione ha avuto un impatto significativo su tutte le compagnie aeree che operano sull’isola, costringendole a cancellare o sospendere i voli. La mancanza di rifornimenti ha portato anche ad altri operatori aerei, come Aeroflot, a inviare aerei vuoti a Cuba per riportare a casa i turisti russi.

Le reazioni delle compagnie aeree russe

In risposta a questa emergenza, Rossiya ha annunciato la sospensione dei voli fino a quando la situazione non migliorerà. Nordwind ha comunicato che le proprie operazioni di evacuazione porteranno i passeggeri verso le località di Holguin e Cayo Coco. Entrambe le compagnie stanno cercando soluzioni alternative per riprendere i voli in entrambe le direzioni.

Il supporto del governo russo

La reazione della Russia a questa crisi è stata di sostegno nei confronti di Cuba. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che il governo russo sta discutendo possibili soluzioni con i funzionari cubani per fornire assistenza e affrontare insieme questa emergenza. La Russia considera Cuba un alleato storico e sta cercando di supportarla in questo momento difficile.

La situazione attuale rappresenta un ulteriore aggravamento delle già tese relazioni tra Cuba e Stati Uniti, specialmente dopo le recenti azioni della Trump Administration. Le tensioni si sono intensificate con la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, un importante fornitore di petrolio per Cuba, e la conseguente mancanza di carburante ha messo a dura prova le capacità energetiche dell’isola.

La sospensione dei voli da parte delle compagnie aeree russe verso Cuba evidenzia non solo le difficoltà economiche del paese, ma anche le complesse dinamiche geopolitiche che influenzano la regione. Mentre Cuba cerca di affrontare questa crisi, il futuro dei collegamenti aerei rimane incerto, con la speranza che si possano trovare soluzioni rapide per ripristinare la normalità.