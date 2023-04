Compra una Porsche con i soldi del Superenalotto, ma cambia idea

Un anziano di 72 anni residente a Cesano Boscone (Milano) è finito sotto accusa dopo aver comprato una Porsche 912 d’epoca, del 1966. L’uomo avrebbe acquistato l’auto con i soldi vinti al Superenalotto e fin qui nulla di male. Tuttavia, sembra che il 72enne abbia in seguito cambiato idea, minacciando il titolare dell’autosalone e il padre di quest’ultimo di bruciare la struttura se non fosse stato rimborsato. L’episodio non è proprio recente, dato che sarebbe accaduto il 22 marzo 2022. Non ci si capacita del comportamento dell’uomo dato che acquistare un simile veicolo sarebbe stato il suo sogno, come affermato al suo tempo dal proprietario dell’autosalone.

Compra una Porsche con i soldi del Superenalotto, poi le lamentele

É stato il Corriere della sera a parlare della vicenda. Il 72enne avrebbe inizialmente presentato all’autosalone un acconto di 3.500 euro per l’acquisto della Porsche, seguiti poi da altri 35.000 euro al proprietario dell’auto. Lo scorso ottobre sarebbero iniziate le lamentele: l’uomo avrebbe detto che il veicolo sarebbe stato un tarocco.

Il titolare dell’autosalone: “Aveva un fare minaccioso”

Il titolare dell’autosalone ha raccontato: “Aveva fare minaccioso, ero impaurito, ha alzato la voce e voleva i soldi: poi è andato da mio padre con un’altra persona dicendo che gli avrebbe bruciato l’attività”. Come informa il Corriere Adriatico, il 72enne è stato arrestato lo scorso ottobre dopo aver preso 1.500 euro dal proprietario dell’auto, nonché padre del titolare dell’autosalone.