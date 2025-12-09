"Together at Christmas" è l'evento che la principessa del Galles organizza dal 2021 per Natale: ecco perché era assente la sorella.

“Together at Christmas” è l’evento natalizio che Kate Middleton è solita organizzare dal 2021. Quest’anno però, una grande assente, ovvero la sorella Pippa. Ma, come ma non c’era? Scopriamolo insieme.

Concerto di Natale, l’evento organizzato da Kate Middleton

E’ dal 2021 che la principessa del Galles, Kate Middleton, è solita organizzare il “Together at Christmas“, ovvero uno dei più importanti eventi natalizi della famiglia reale britannica.

L’evento si è svolto anche quest’anno, con quasi la famiglia al completo. Presenti infatti anche i genitori della futura regina d’Inghilterra, Michael e Carole, e il fratello James con la moglie Alizée Thevenet. Ma, una grande assente, ovvero sorella Pippa. Ma, come mai non c’era?

Concerto di Natale, come mai Pippa era assente all’evento organizzato dalla sorella Kate Middleton?

Come abbiamo appena visto, Kate Middleton ha organizzato l’ormai tradizionale evento natalizio, ovvero il concerto di Natale “Together at Christmas“. All’evento però era assente sua sorella Pippa. Come mai? Ebbene nessun problema tra le sorelle Middleton che, anzi, sono più unite che mai. Pippa si trovava semplicemente ad Abu Dhabi con il marito James Matthews per seguire la finale del Gran Premio di Formula 1. Il marito di Pippia, ricordiamolo, ha infatti gareggiato a lungo nel campionato britannico di Formula 3.