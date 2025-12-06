Carlo Vanzini voce della Formula 1 su Sky ha annunciato ai follower di star combattendo la battaglia contro un tumore al pancreas che gli ha causato un cambio di look notato da tutti, difatti il cambiamento rispetto al suo consueto aspetto aveva fatto insospettire tanti tifosi che sui social avevano ipotizzato ci fosse qualcosa di serio in lui.

Vanzini e la perdita della sorella per la stessa malattia

Carlo Vanzini intervistato sulle pagine de Il Corriere della Sera parla apertamente di come stia vivendo la malattia, facendo anche un salto indietro e ricordando chi purtroppo, a causa di questo brutto male, non è più tra noi.

Il suo riferimento è alla sorella Claudia, morta cinque anni fa poiché la diagnosi arrivò troppo tardi. A questo proposito lui si considera “un malato fortunato” perché la diagnosi è arrivata in tempo.

Sedute di chemioterapia e animo combattivo

Durante l’intervista il telecronista della F1 spiega come è arrivato alla diagnosi avuta lo scorso giugno – “volevo saltare il check-up annuale ma grazie ad un annuncio Instagram di Davide Camicioli ho deciso di non rimandarlo e dopo una settimana a seguito di un’ecografia addominale scopro una lesione”.

Ai figli lo ha detto durante una vacanza, l‘annuncio ai colleghi è arrivato invece nel weekend del GP d’Olanda ad inizio settembre – “Mi sono tolto il cappellino e glielo ho detto di botto. Sono stati tutti fantastici”.

Il percorso verso l’operazione, che avverrà nel mese di gennaio, si sta concludendo dato che manca l’ultima seduta di chemioterapia. Lui è ottimista per la riuscita dell’intervento e chiosa citando Vecchioni – “pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire”.