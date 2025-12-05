Addio a Sandro Giacobbe, morto all'età di 75 anni: il cantautore che ha fatto emozionare generazioni e ha affrontato il tumore con coraggio.

Oggi la musica italiana piange la scomparsa di Sandro Giacobbe, voce indimenticabile degli anni ’70 e ’80, spentosi a 75 anni nella sua casa di Cogorno, nel Levante ligure.

La notizia è stata confermata da una fonte vicina alla famiglia, come riporta l’ANSA. Da oltre dieci anni l’artista affrontava con straordinario coraggio un tumore alla prostata che alla fine non gli ha lasciato scampo.

Le sue canzoni, come “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, hanno segnato un’epoca e accompagnato la vita di milioni di ascoltatori, conquistando le classifiche italiane ed estere. Giacobbe lascia la moglie Marina Peroni e i figli Andrea e Alessandro, testimoni di un amore che, come lui stesso raccontava, era diventato la sua forza: “Vivo ogni giorno con intensità, mi spaventa solo lasciare chi amo”.

Cantautore raffinato e appassionato, Giacobbe ha attraversato decenni di musica italiana lasciando un segno indelebile. Dal Festivalbar del 1974 con “Signora mia”, fino ai trionfi sanremesi con “Gli occhi di tua madre” nel 1976 e “Primavera” nel 1983, le sue composizioni hanno intrecciato romanticismo e delicatezza. Non solo musica: la sua vita ligure, da Moneglia a San Salvatore di Cogorno, è stata costellata di esperienze personali e sportive, come il calcio nella squadra locale e nella Nazionale cantanti, di cui è stato anche allenatore. Con ironia e dignità, affrontava le difficoltà imposte dalla malattia, definendo la sua carrozzina “la mia Ferrari”, mostrando sempre il lato umano e poetico che ha reso le sue melodie immortali.

Come riportato da Fanpage, i funerali avranno luogo martedì 9 dicembre alle ore 15, nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari.