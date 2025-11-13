Conclusione dello shutdown storico negli Stati Uniti dopo 42 giorni

La lunga pausa delle attività governative negli Stati Uniti ha finalmente trovato una conclusione. Dopo settimane di tensioni politiche e negoziati serrati, la Camera dei Rappresentanti ha approvato un pacchetto di spesa che pone fine allo shutdown, il più prolungato nella storia nazionale, durato ben 42 giorni. Ora, il disegno di legge è pronto per la firma del presidente Donald Trump.

L’approvazione bipartisan del pacchetto di spesa

In un voto cruciale tenutosi mercoledì sera, il pacchetto ha ricevuto il sostegno di 222 membri della Camera, inclusi sei legislatori democratici, mentre 209 hanno espresso il loro dissenso, tra cui due repubblicani. Questo accordo è stato preceduto da un’approvazione da parte del Senato, dove il pacchetto era passato con un margine di 60 voti a favore e 40 contrari. L’intesa garantirà finanziamenti al governo fino al 30 gennaio, restituendo la retribuzione a centinaia di migliaia di lavoratori federali che avevano vissuto sei settimane di incertezze economiche.

Le conseguenze dello shutdown

Durante il periodo di chiusura, la maggior parte dei servizi governativi non essenziali era stata sospesa, causando disagi significativi in vari settori, come il controllo del traffico aereo e l’erogazione dei sussidi sociali. Secondo le stime, oltre 900.000 dipendenti pubblici erano stati messi in congedo non retribuito, mentre altri continuavano a lavorare senza stipendio. Questo scenario ha portato a ritardi nei pagamenti e ha compromesso l’erogazione di servizi essenziali per milioni di americani.

Politica e negoziati: tensioni tra partiti

La fine dello shutdown è stata raggiunta dopo intensi negoziati tra le parti. Tuttavia, non tutte le questioni sono state risolte. Un tema centrale rimane il futuro delle agevolazioni sanitarie per 24 milioni di americani, che il governo Trump intende rivedere. I membri democratici avevano bloccato in precedenza il pacchetto, sostenendo che era necessario risolvere prima la questione dei costi sanitari crescenti per i cittadini a basso reddito.

Il ruolo dei leader politici

Il presidente della Camera, Mike Johnson, ha criticato i democratici, accusandoli di utilizzare i cittadini americani come strumenti di una partita politica. Ha sottolineato che i repubblicani hanno cercato più volte di riaprire il governo, mentre i democratici si opponevano. La tensione tra i due schieramenti è palpabile e la recente approvazione del pacchetto di spesa non ha placato le polemiche.

Prospettive future e incertezze

Nonostante l’accordo raggiunto, esistono timori che un nuovo shutdown possa verificarsi già a gennaio. Parte della negoziazione prevede che i repubblicani del Senato si impegnino a votare su questioni relative ai sussidi sanitari entro il mese prossimo, il che potrebbe riaccendere le tensioni politiche. Diverse figure democratiche, come il governatore dell’Illinois JB Pritzker, hanno criticato l’accordo, definendolo un “promessa vuota” e hanno espresso preoccupazione per le conseguenze future.

Il professor David Smith dell’Università di Sydney ha commentato che l’accordo attuale è solo una soluzione temporanea, avvertendo che l’assenza di un compromesso reale potrebbe portare a nuove crisi governative a breve termine. La situazione rimane volatile e ulteriori sviluppi saranno necessari per garantire una stabilità duratura per il governo e per i cittadini americani.