Concorrente GF albanese arrestato in diretta: le dichiarazioni alla polizia

Tutto sembrava procedere come da copione nell’ultima puntata del GF Albania, fino a quando l’atmosfera in studio si è trasformata in un incubo. Pochi minuti dopo l’annuncio dell’eliminazione, un concorrente ha reagito in modo imprevedibile, colpendo con un pugno un altro inquilino davanti a milioni di telespettatori. L’intervento immediato della sicurezza e l’arrivo della polizia in studio hanno lasciato pubblico e telespettatori senza parole. L’aggressore è stato arrestato in diretta: ecco cosa è successo.

Concorrente GF albanese arrestato in diretta

Durante la semifinale del GF Vip Albania, andata in onda sabato 12 aprile su TeleChannel, il cantante Jozefin Marku ha colpito con un pugno il collega Gjesti, pronto ad aprirgli la porta della casa, dopo essere stato eliminato. L’aggressione, avvenuta in diretta, ha fatto cadere l’inquilino a terra ed è subito scattato l’intervento dei soccorsi, con il trasporto in ospedale per accertamenti. La trasmissione è stata momentaneamente interrotta, mentre Marku è stato arrestato e portato via dalla polizia.

Il giorno dopo, domenica 13 aprile, VoxNews Albania ha riportato che il concorrente è stato rilasciato. La produzione, tramite una nota ufficiale, ha preso le distanze dal gesto, definendolo “intollerabile” e porgendo le proprie scuse al pubblico.

“Top Channel ritiene che la violenza esercitata da Jozefin Marku contro Gjesti sia senza precedenti e intollerabile. Il Grande Fratello VIP condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante, avvenuto in un momento che avrebbe dovuto segnare la fine di un’esperienza e non l’inizio di una reazione del genere. Si tratta di un comportamento che non rappresenta né i valori di Top Channel né quelli del Grande Fratello VIP Albania. Nel frattempo la polizia ha scortato via Jozef Marku. Vogliamo sottolineare al pubblico che questo incidente non è stato in alcun modo organizzato o pianificato e che la produzione non ha avuto alcun motivo o segnale che potesse far pensare che una cosa del genere potesse accadere. La realtà di una diretta riserva spesso delle sorprese, ma questo non giustifica in alcun modo la violenza”.

Top Channel ha fatto sapere di scusarsi pubblicamente con il proprio pubblico, i partner e le istituzioni, sottolineando come da parte loro ci si aspetti responsabilità e comportamenti esemplari. L’emittente ha inoltre dichiarato di aver avviato misure immediate in collaborazione con i propri consulenti legali.

Concorrente GF albanese arrestato in diretta: le dichiarazioni alla polizia

In esclusiva, Report Tv ha svelato parte del verbale con le prime dichiarazioni rese da Jozefin Marku agli agenti subito dopo l’arresto. Il cantante avrebbe tentato di spiegare le ragioni del suo gesto, affermando di aver reagito in un momento di forte stress emotivo e confusione.

“Mi ha provocato per tutto il tempo, e per rabbia gli ho tirato quel colpo, ho reagito d’istinto. Non ce l’ho fatta più! Lui continuava a provocare fino alla fine e ho reagito in quel modo“.

Jozefin è rimasto nella stazione di polizia per oltre cinque ore, prima di essere rilasciato intorno alle 5 del mattino. Tuttavia, è stata formalmente aperta un’indagine. Secondo quanto riferito dagli agenti a un noto quotidiano albanese, il caso è ancora aperto e le indagini sono in corso. Le forze dell’ordine hanno dichiarato di aver richiesto i filmati dell’accaduto e ulteriori testimonianze per ricostruire l’intera dinamica. Il materiale raccolto finora è già stato trasmesso alla Procura, che ha avviato un procedimento ufficiale.

I familiari di Gjesti, intervenuti sui social, hanno definito grave quanto accaduto, aggiungendo di aver già parlato con la produzione e con i medici. Hanno rassicurato sul fatto che le condizioni del concorrente sono stabili e hanno ringraziato il pubblico per l’affetto e il sostegno ricevuti.