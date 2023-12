Concorsi docenti: pubblicati i bandi per il 2024

Concorsi docenti: pubblicati i bandi per il 2024

Sono stati pubblicati i bandi per i concorsi che porteranno all’assunzione in ruolo di oltre 30mila docenti nelle scuole di ogni ordine e grado.

I bandi di concorso

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato il via ai nuovi concorsi per l’assunzione in ruolo di oltre 30mila docenti. I fondi sono stati previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I bandi sono pubblicati sul sito del Ministero e annunciano la disponibilità di 9.641 posti nella Scuola primaria e dell’infanzia e 20.575 posti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è in attesa di un’ulteriore autorizzazione per circa 14mila posti aggiuntivi.

Le parole del ministro Valditara

In una nota il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spiega: “Questi nuovi bandi e le future assunzioni confermano il nostro convinto proposito, nel quadro degli impegni assunti in sede europea con il PNRR, di valorizzare il ruolo dei docenti, garantendone nuove competenze e la presenza anche nelle aree più disagiate del Paese.”