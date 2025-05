Il caso Delmastro e la rivelazione di segreti d’ufficio

Il recente caso che ha coinvolto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ha sollevato un acceso dibattito sulla sicurezza nazionale e la responsabilità dei politici. Condannato a otto mesi di reclusione per rivelazione di segreto d’ufficio, Delmastro ha trasmesso informazioni riservate al collega di partito Giovanni Donzelli, relative all’anarchico Alfredo Cospito.

I giudici dell’ottava sezione collegiale del tribunale di Roma hanno chiarito che tali informazioni non solo erano segrete, ma rappresentavano anche un concreto pericolo per la prevenzione e repressione della criminalità.

Le motivazioni della condanna

Secondo i magistrati, la comunicazione di notizie riservate ha avuto conseguenze dirette sulla sicurezza dei detenuti e sull’efficacia delle operazioni di polizia. Le informazioni, provenienti dal Nucleo investigativo centrale (Nic), riguardavano i colloqui tra Cospito e altri detenuti, suggerendo un presunto tentativo di alleanza tra la criminalità organizzata e l’anarchico. Questo scenario ha portato i giudici a concludere che Delmastro, in quanto esperto avvocato e deputato, non potesse ignorare la natura riservata delle informazioni trattate.

Reazioni politiche e richieste di dimissioni

La condanna di Delmastro ha innescato una serie di reazioni politiche, con le opposizioni che chiedono le sue dimissioni immediate. Debora Serracchiani del Partito Democratico ha sottolineato come un sottosegretario condannato per rivelazione di segreto non possa rimanere in carica, evidenziando il rischio per la sicurezza nazionale. Anche i rappresentanti di Europa Verde hanno chiesto un passo indietro, ritenendo le motivazioni dei giudici inequivocabili. La questione solleva interrogativi non solo sulla condotta di Delmastro, ma anche sulla trasparenza e l’integrità delle istituzioni.