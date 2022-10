Condannato per stalking su una bimba di 10 anni, la seguiva ovunque ma secondo la Procura non le avrebbe mai fatto proposte di tipo sessuale

In Emilia Romagna un uomo è stato condannato per stalking su una bimba di 10 anni, la seguiva ovunque. I genitori avevano denunciato un farmacista 72enne che continuava ad infastidire la piccola e il procedimento che ne è scaturito ha visto il giudice emettere una condanna a due anni e sette mesi per l’indagato.

Tutto sarebbe nato da alcuni incontri nel cortile condominiale.

Gli appostamenti davanti la scuola

Ad un certo punto però la bambina aveva iniziato a vedere quel 72enne in ogni luogo, perfino “appostato fuori da scuola”. La famiglia della piccola era passata da preoccupazione da allarme in poche settimane. La bambina chiamava il 72enne “l’alieno” ed aveva anche manifestato una forte sofferenza psichica, chi lo dice? Una perizia di parte al processo.

A quel punto era partita la denuncia dei genitori nei confronti del farmacista 72enne che continuava a infastidire la loro bimba.

Condannato per stalking su una bimba

La condanna è arrivata in questi giorni: due anni e 7 mesi inflitti in primo grado dal giudice monocratico del Tribunale di Rimini. Il condannato era stato anche arrestato e messo ai domiciliari. Per lui vigeva dopo la revoca la misura di rimanere ad almeno 500 metri di distanza dalla bambina.

Secondo la Procura il 72enne non avrebbe mai fatto proposte sessuali alla piccola.