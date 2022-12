Dei bambini a bordo dell'autobus finito fuori strada, due sono stati portati in ospedale in codice giallo. Ricoverato anche il conducente.

Tragedia sfiorata a Roma, dove il conducente di un autobus con a bordo dei bambini a causa di un malore è finito fuori strada.

Necessario l’intervento dei sanitari del 118, delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

Conducente dell’autobus si sente male e finisce fuori strada con a bordo 41 bambini: ci sono feriti

Il bilancio poteva essere di quelli più tragici, ma l’epilogo al momento non è dei peggiori. L’autista e due bambini di 7 anni sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso e sembra che non siano in gravi condizioni.

A bordo del bus viaggiavano 41 bambini che, dopo l’incidente, sono stati portati a destinazione con un’altra vettura.

La dinamica dell’incidente

Secondo le indagini a causare il sinistro sembra che sia stato un malore improvviso che ha colpito l’autista dell’autobus costringendolo ad uscire fuori strada mentre guidava. Non è ancora chiaro a cosa sia dovuto il malore. L’incidente è avvenuto alle 13.50 di oggi, 12 dicembre 2022, su via Tiburtina all’incrocio con via di Salone, nella città di Roma Capitale.