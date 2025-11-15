Conflitti tra la Procura di Brescia e l'Avvocato Aiello nel Caso Venditti: Tutti i Dettagli

La situazione attuale riguardante l’ex magistrato Mario Venditti ha sollevato un acceso dibattito tra la Procura di Brescia e il suo avvocato, Domenico Aiello. Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari, è al centro di un’inchiesta che ha riacceso l’attenzione mediatica, specialmente in relazione all’archiviazione di un caso controverso nel 2017.

Il 14 novembre, si è svolta un’udienza decisiva davanti al Tribunale del Riesame, in cui si discuteva il sequestro dei dispositivi informatici di Venditti. Tuttavia, la Procura ha scelto di non essere presente, un’assenza che ha sollevato molte polemiche.

Il contesto dell’indagine

La vicenda ruota attorno all’archiviazione del caso di Andrea Sempio, attualmente nuovamente sotto inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Venditti è accusato di aver ricevuto denaro per favorire l’archiviazione di Sempio, un’accusa grave che ha portato a un intenso scrutinio della sua carriera.

Le reazioni della Procura

In risposta alle critiche mosse da Aiello riguardo all’assenza dei rappresentanti della Procura durante l’udienza, il procuratore generale di Brescia, Guido Rispoli, e il procuratore capo, Francesco Prete, hanno pubblicato una nota. In essa, hanno sottolineato l’importanza del riserbo nelle indagini, ribadendo che il magistrato del pubblico ministero ha l’obbligo di non commentare pubblicamente le indagini in corso.

La Procura ha espresso il timore che l’attenzione mediatica potesse influenzare il processo penale, spostando il focus su temi non pertinenti. Hanno evidenziato che il rispetto per la presunzione di innocenza deve essere mantenuto, e ogni parte coinvolta nel processo deve agire con lealtà e rispetto.

La difesa di Mario Venditti

L’avvocato Aiello ha risposto con vigorose affermazioni, sostenendo che la reputazione di Venditti è stata danneggiata da dichiarazioni pubbliche premature. Ha dichiarato che la sua reputazione è stata distrutta a reti unificate prima ancora di iniziare le indagini. Aiello ha chiesto maggiore trasparenza e responsabilità da parte della Procura, suggerendo che sarebbero state opportune delle scuse per l’assenza in aula.

Il ruolo dei media

Aiello ha anche criticato il modo in cui la stampa ha trattato il caso, enfatizzando come la copertura mediatica possa influenzare l’opinione pubblica e, di conseguenza, il processo stesso. L’avvocato ha sottolineato che la calunnia e le approssimazioni non dovrebbero mai giustificare un attacco così violento contro una persona che ha dedicato 44 anni al servizio della giustizia.

Inoltre, ha fatto riferimento a indiscrezioni secondo cui gli ex avvocati di Sempio avrebbero confermato l’esistenza di pagamenti in nero, un elemento che potrebbe compromettere l’intero caso e mettere in discussione le accuse contro Venditti.

La situazione attuale e prospettive future

La vicenda di Mario Venditti rimane complessa e carica di tensioni. Con la Procura di Brescia che continua a sottolineare l’importanza del riserbo e della correttezza nelle indagini, e la difesa che chiede un approccio più equilibrato e giusto, il futuro di questa inchiesta è incerto. Mentre le udienze continuano, l’opinione pubblica rimane sintonizzata, in attesa di sviluppi che potrebbero cambiare radicalmente l’andamento del caso.