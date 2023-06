Confrontare i montascale: il modello giusto per ogni esigenza

Un montascale è un dispositivo importante per aiutare le persone con mobilità ridotta a superare le barriere architettoniche presenti in casa. Confrontare i montascale consente di trovare il modello giusto per tutte le esigenze.

Confrontare i montascale: lato interno o esterno e binario singolo o doppio

In una casa con barriere architettoniche che potrebbero creare dei problemi alle persone con modalità ridotta, è importante far installare un montascale. Confrontare i montascale consente di trovare il modello giusto per ogni esigenza. Quando un cliente decide di acquistare un montascale può scegliere di farlo installare lungo il lato interno o lungo il lato esterno della scala. Dal punto di vista economico, di solito, è più vantaggioso installare il montascale lungo il lato interno della scala, perché la lunghezza del percorso è più corta e di conseguenza il binario sarà più semplice da realizzare. Installare sul lato esterno su alcune scale può risultare svantaggioso, ma ovviamente prima dell’acquisto bisogna valutare i dettagli della propria scala.

Ogni montascale è formato da due elementi principali, ovvero la poltroncina e il binario lungo cui scorre per salire e scendere dalle scale. Esistono due tipologie diverse di binario: quello singolo e quello doppio. Nella maggior parte dei casi, è il tipo di scala che il cliente ha in casa a stabilire quale binario scegliere. I montascale che si possono installare sul lato interno solitamente hanno solo un binario. Se dovesse essere necessario metterlo sul lato esterno, di solito si sceglie il doppio binario per via delle diverse pendenze che possono esserci lungo la scala. Sia il lato che il binario devono essere scelti dopo aver valutato attentamente la scala e aver stabilito le opzioni di scelta.

Confrontare i montascale: nuovo, usato, a noleggio e con optional supplementari

Il sito confrontamontascale.it riesce a trovare le migliori offerte per soddisfare le esigenze del cliente, offrendo anche tre preventivi gratuiti. Dopo aver scelto i primi dettagli del montascale di cui avete bisogno, è importante stabilire se acquistarne uno nuovo, uno usato oppure noleggiarne uno. Se decidete di acquistare un montascale nuovo riceverete un prodotto con un binario realizzato su misura, in base alla scala. Un montascale usato d’occasione potrebbe essere una scelta vantaggiosa dal punto di vista economiche, ma il binario dovrà essere adattato alle misure della vostra scala. Nel caso in cui dovesse essere montato sulla curva interna, occorrerà sempre un lavoro su misura, per cui è anche possibile scegliere di acquistare un binario nuovo e una poltroncina usata. Le poltroncine usate vengono sempre revisionate, sostituendo i componenti importanti che si sono usurati, per cui la differenza con i montascale nuovi sarà davvero minima. Se il montascale vi dovesse servire per un periodo di tempo limitato, potrete decidere di noleggiarlo, pagando un importo mensile, oltre ai costi di servizio e garanzia.

Ci sono anche montascale con diversi optional da poter aggiungere. La versione base della poltroncina prevede che la pedana poggiapiedi si possa alzare o abbassare tramite l’uso di una leva manuale, ma si può chiedere di comandarla con un sistema automatico motorizzato e un semplice pulsante. La versione base della poltroncina prevede anche che quando arriva in cima alla scala si debba ruotare manualmente la seduta facendo leva sulle gambe, ma sarà possibile chiedere l’optional che prevede la rotazione automatica e motorizzata. È sempre importante affidarsi a dei professionisti del settore e tenere conto di diversi dettagli della propria scala, come è composta, le sue misure, per non tralasciare nulla e ottenere un risultato in grado di soddisfare le vostre esigenze.