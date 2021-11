Coniugi non fanno più sesso da 5 anni: “Come mi ha sorpreso lei un giorno”, il marito racconta la sua surreale vicenda alla Aspesi che gli risponde come può

È arrivata sulla scrivania di Natalia Aspesi s Repubblica la lettera delle lettere: due coniugi non fanno più sesso da 5 anni ed il povero marito, nel chiedere consiglio alla giornalista, ha raccontato anche “come mi ha sorpreso lei un giorno”.

Insomma, roba forte emendata dal rigoroso anonimato che il poveraccio ha chiesto alla Aspesi nella sua rubrica.

Coniugi non fanno sesso da 5 anni, è la moglie ad averlo voluto

Ad andare alla polpa l’uomo si è definito “marito sessantenne, fedele da quasi 40 anni alla stessa persona“. Solo che la “persona” da 5 anni rifiuta rapporti sessuali, roba da uscire pazzi, a ben vedere, e lo fa “unilateralmente, senza dare spiegazioni, ha deciso di interrompere ogni rapporto intimo”.

Insomma, al marito non era restato altro da fare che “arrangiarsi in solitudine”.

Non fanno sesso da 5 anni e lui racconta l’episodio chiave: beccato in un “assolo”

Poi l’episodio clou, e ci perdoni la signora Aspesi ma la ratio della consulenza un filino ci sfugge: “Qualche giorno fa mia moglie è rientrata a casa, e mi ha sorpreso in gesti molto privati“. La moglie gli avrebbe dato del “pervertito” e lui le ha rinfacciato che è solo uno sano che non trova sfogo alla sua sanità con contorno di reprimenda nevrile “se avesse preferito che mi trovassi un’amante o andassi con una professionista”.

La risposta della Aspesi al “colto in flagrante” dei coniugi che non fanno sesso da 5 anni: “La prossima volta chiuda la porta”

La Aspesi, bontà sua, gli ha risposto: “Non sono un medico, un sessuologo, uno psicologo e neppure un gerontologo. Potrei solo suggerirle, in certe circostanze, di chiudere la porta, per il resto non ne penso niente in quanto trattasi di una situazione piuttosto diffusa da sempre; che ognuno risolve come può, possibilmente in accordo”.