Consiglia ad un'alunna in sedia a rotelle di rimanere a casa dopo l'ultima operazione per cui si è dovuta ingessare

Arriva dalla Toscana una vicenda in cui il diritto all’indignazione fa il paio con il dovere di chiarezza: una dirigente consiglia ad un’alunna in sedia a rotelle di rimanere a casa: “Attiviamo la Dad”. La madre della studentessa in questione è ovviamente indignata contro quell’atteggiamento e lo ha fatto sapere ai media. Segnatamente a Il Tirreno, che ha trattato la vicenda di una studentessa di Grosseto costretta a spostarsi con l’ausilio di una sedia a rotelle.

Alunna in sedia a rotelle dovrebbe “rimanere a casa”

Ecco, a lei sarebbe stato consigliato, dalla scuola, di stare a casa e seguire le lezioni in modalità a distanza. Lo scritto della madre denuncia il tutto: “Le attiviamo la Dad. Sarebbe meglio che sua figlia restasse a casa”. La donna se lo è sentito dire dalla dirigente scolastica. “Da quando è tornata a scuola dopo un’operazione è tutto un ‘noi non possiamo portarla in bagno’, ‘non siamo autorizzati’, ‘sarebbe meglio restasse a casa’. A me non interessa chi deve fare cosa e se insegnanti e personale scolastico non sono autorizzati ad aiutare mia figlia. La scuola conosce i suoi problemi e deve attivarsi con il personale necessario”.

“Mia figlia ha il diritto di andare a scuola”

Poi la donna spiega: “Mia figlia ha diritto di andare a scuola e stare con i suoi compagni che hanno sempre dimostrato di accettarla e, quando era necessario, sono stati pronti ad aiutarla anche solo portandole lo zaino. Non vedo perché debba stare a casa a fare la dad (didattica a distanza) quando i medici mi hanno detto che può andare a scuola. Chi ha la responsabilità di dirigere la scuola, se la prenda”. La studentessa ha una malattia genetica con problemi di deambulazione e deve sottoposti a periodiche operazioni. Dopo una di queste era stata ingessata a una gamba ed era tornata a scuola.