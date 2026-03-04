Contenzioso sulla nuova ambasciata cinese a Londra: cosa rischiano cittadini e sicurezza

Un centinaio di residenti del Royal Mint Court ha presentato un ricorso giudiziario contro il permesso di costruzione della nuova ambasciata cinese, sollevando questioni di trasparenza, sicurezza e costi pubblici

Un gruppo di circa cento famiglie che vive accanto all’area del Royal Mint Court ha avviato un ricorso legale contro l’approvazione del progetto che porterà a Londra il più grande edificio diplomatico d’Europa. L’azione giudiziaria, presentata come istanza di statutory and judicial review, chiede la sospensione dei lavori e il riesame delle decisioni amministrative ritenute carenti.

La controversia riguarda la correttezza della procedura amministrativa e presunti rischi per la sicurezza, la libertà di protesta e le finanze pubbliche. Il ricorso è stato reso pubblico il 4 marzo 2026 e i ricorrenti hanno raccolto fondi tramite campagne di crowdfunding per sostenere il procedimento. Le tendenze emergenti mostrano un aumento dei contenziosi urbani su grandi progetti infrastrutturali; secondo i ricorrenti, il caso potrebbe portare a un nuovo esame delle valutazioni di impatto e delle misure di mitigazione previste.

Le obiezioni principali dei residenti

Le tendenze emergenti mostrano una crescente diffidenza verso il procedimento autorizzativo. I residenti affermano che il permesso è stato concesso senza la trasparenza richiesta. Nei documenti ufficiali compaiono planimetrie con ampie porzioni oscurate, indicate nel ricorso come stanze segrete e descritte come spazi non spiegati. Per i ricorrenti, questa opacità impedisce al ministero di aver valutato pienamente ciò che verrà costruito e quindi di aver adempiuto all’obbligo di valutazione completa previsto dalla pianificazione.

Rischi per la sicurezza e per il patrimonio

Tra le criticità indicate emergono preoccupazioni sul rischio d’incendio derivante da attività che possono coinvolgere materiali pericolosi, quali cucine e lavanderie. Il ricorso sottolinea l’impatto potenziale di un incidente su edifici vincolati e su spazi storici contigui. Secondo i ricorrenti, tali rischi potrebbero avere conseguenze molto gravi per la vita delle persone e per l’integrità del patrimonio edilizio circostante.

Questioni di spionaggio e costi per il contribuente

In relazione alle preoccupazioni per la sicurezza, i ricorrenti segnalano la vicinanza del sito a cavi in fibra ottica che trasferiscono dati finanziari e comunicazioni sensibili della City. Essi sostengono che lo spostamento o la protezione di tali infrastrutture comporterebbe costi significativi per lo Stato. Le stime citate nel ricorso indicano una spesa compresa tra decine e centinaia di milioni di sterline, un onere che, secondo i ricorrenti, non sarebbe stato adeguatamente valutato nell’iter autorizzativo.

Diplomazia e vincoli legali

La natura diplomatica del complesso introduce ulteriori vincoli: il sito è stato riconosciuto come premises diplomatici e beneficia di tutele internazionali che possono incidere sull’applicabilità di alcune condizioni urbanistiche. Nel ricorso si contesta inoltre che il ministro competente, Steve Reed, non abbia preso in considerazione con sufficiente approfondimento la circostanza che la domanda provenisse dallo stato cinese, elemento ritenuto dai ricorrenti «manifestamente rilevante». Le questioni diplomatiche e i potenziali oneri finanziari costituiscono oggi punti centrali del contenzioso; il tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’autorizzazione e sull’adeguatezza delle valutazioni svolte dall’amministrazione.

Libertà di protesta e diritti umani

I ricorrenti sostengono che la costruzione del complesso diplomatico limiti la capacità dei cittadini di esercitare la libertà di protesta, in particolare per manifestazioni contro presunte violazioni dei diritti in Cina e Hong Kong. Secondo i ricorrenti, l’omissione di documenti chiave, come la valutazione dell’impatto di esplosioni e la dichiarazione di sicurezza, avrebbe compromesso il diritto a una decisione informata.

Le tendenze emergenti mostrano una crescente attenzione pubblica e giuridica alle implicazioni civili di progetti simili, osservano esperti citati nel ricorso. Il tribunale dovrà valutare se l’amministrazione abbia adeguatamente considerato i profili di tutela dei diritti umani nel procedimento che ha autorizzato il progetto, nell’ambito del procedimento attualmente in corso.

Reazioni politiche e prospettive legali

Il governo ha difeso la decisione di autorizzare l’ambasciata, sostenendo che l’esito è stato raggiunto «in base alle regole di pianificazione e alle informazioni disponibili». Le critiche sono arrivate trasversalmente dall’opposizione e da organizzazioni per i diritti. L’IPAC ha formalmente sostenuto il ricorso, interpretando l’opera come una questione di pressione diplomatica e ponendo la controversia tra sovranità nazionale e interessi esteri.

Dal punto di vista procedurale, se il tribunale accogliesse il ricorso i lavori verrebbero sospesi in attesa di riesame. I legali dei residenti, tra cui esperti di pianificazione, sostengono che non sono stati valutati adeguatamente i costi per la sicurezza, l’origine pubblica dell’istante e l’assenza di documentazione completa. È atteso un pronunciamento che potrebbe determinare la temporanea interruzione delle opere e l’avvio di accertamenti amministrativi.

Cosa potrebbe cambiare

Di fronte all’attesa pronuncia, il governo dispone di diverse opzioni che vanno dall’imporre condizioni aggiuntive al progetto fino al ritiro della concessione. Nel ricorso il ritiro è definito misura nucleare, descritta come estrema ma teoricamente praticabile. I ricorrenti chiedono che la trasparenza e una valutazione rigorosa dei rischi prevalgano su decisioni basate esclusivamente su ragioni diplomatiche o strategiche. Le tendenze emergenti mostrano un accresciuto controllo pubblico sulle opere sensibili; resta

Implicazioni più ampie

Le tendenze emergenti mostrano che il caso solleva questioni profonde sul rapporto tra sicurezza nazionale, interessi economici e diritti civili. Al centro del dibattito resta il bilanciamento tra la necessità di gestire relazioni internazionali e la tutela degli spazi urbani sensibili, con possibili riflessi su come verranno valutate future richieste per edifici diplomatici nel Regno Unito.

Il futuro arriva più veloce del previsto: indipendentemente dall’esito giudiziario, il caso del Royal Mint Court costituirà un riferimento per i decisori pubblici. Le autorità di pianificazione e i tribunali potrebbero rivedere criteri e procedure, con impatti su costi pubblici, controlli di sicurezza e partecipazione dei cittadini alle decisioni urbanistiche.