Durante un’udienza a Lussemburgo la Commissione europea ha difeso la decisione di non rendere pubblici i nomi dei funzionari coinvolti nella negoziazione dei contratti per i vaccini Covid. La Commissione ha motivato la scelta sostenendo che una divulgazione completa avrebbe potuto esporre il personale a rischi di molestie fisiche e psicologiche.

Il contenzioso trae origine da una sentenza del 2026 del Tribunale dell’Unione europea, che aveva disposto la necessità di fornire maggiori informazioni per consentire la verifica di possibili conflitti di interesse. La questione è ora all’esame della Corte di giustizia dell’UE.

Il nodo centrale della controversia

Al centro della disputa vi è la richiesta di accesso ai documenti che contengono i nomi e i ruoli professionali dei membri del team di negoziazione che siglò le sei advance purchase agreements con le aziende farmaceutiche tra il 2026 e il 2026. I ricorrenti, composti da un gruppo di eurodeputati Verdi e da centinaia di cittadini, sostengono che conoscere l’identità dei partecipanti è essenziale per accertare eventuali conflitti di interesse. A loro avviso, la trasparenza è necessaria per garantire responsabilità e fiducia durante una crisi sanitaria.

La posizione della Commissione

La Commissione ha sostenuto che la divulgazione dei nominativi avrebbe creato un rischio concreto per l’incolumità e la serenità lavorativa dei dipendenti. Secondo i legali, l’esposizione avrebbe favorito campagne di denigrazione orchestrate da teorie del complotto e da sostenitori della disinformazione vaccinale. In aula la tesi è stata presentata come elemento fattuale e non come mera ipotesi. I difensori hanno inoltre evidenziato la necessità di bilanciare il diritto di accesso con la protezione della sicurezza personale.

Le contro-argomentazioni dei ricorrenti

I ricorrenti hanno ribattuto che la trasparenza costituisce un principio fondamentale dell’Unione e che, soprattutto in situazioni emergenziali, la pubblica opinione deve poter verificare la gestione di accordi di rilevante valore economico. Hanno sostenuto che la conoscenza dei nomi rappresenta lo strumento più diretto per individuare potenziali conflitti d’interesse e responsabilità.

Strumenti di controllo già disponibili e le obiezioni

La Commissione ha sostenuto che organismi indipendenti dispongono già di accesso ai documenti integrali e possono verificare possibili conflitti di interesse. Tra questi figurano la European Court of Auditors, l’ufficio anti-frode OLAF e la EPPO, che secondo l’esecutivo possono esaminare le pratiche amministrative senza censure. La posizione dell’esecutivo si fonda sull’idea che tali organismi assicurino un adeguato livello di responsabilità e controllo pubblico.

Dal punto di vista ESG, la trasparenza nelle procedure di controllo è un elemento chiave per la legittimazione delle istituzioni. La Commissione ha sottolineato che l’accesso agli atti da parte di questi organi riduce il rischio di opacità e contribuisce a un monitoraggio sistematico delle responsabilità amministrative.

Critiche sull’indipendenza degli organi di controllo

Gli oppositori hanno sollevato dubbi sull’autonomia effettiva di tali organi. In particolare è stato osservato che il budget dell’EPPO viene approvato dall’esecutivo, elemento che per alcuni può compromettere la percezione di indipendenza. I critici chiedono garanzie aggiuntive per evitare conflitti di interesse e per rafforzare la fiducia pubblica.

La Commissione ha replicato che le norme istitutive di OLAF ed EPPO prevedono garanzie di autonomia funzionale e meccanismi di protezione contro interferenze esterne. Rimane tuttavia aperta la questione politica sulle misure operative da adottare per consolidare la percezione di indipendenza. È atteso che la decisione del giudice tenga conto sia dell’interesse pubblico alla conoscenza sia delle valutazioni su garanzie e procedure di controllo.

Il dibattito pubblico e le implicazioni per la fiducia

La vicenda ha intensificato il confronto politico e pubblico sul rapporto tra istituzioni e aziende. I messaggi scambiati tra membri dell’esecutivo e leader aziendali, noti come Pfizergate, hanno alimentato sospetti e richieste di chiarimenti. Secondo i critici, il rifiuto di rivelare informazioni strategiche ha eroso la fiducia e aumentato la percezione di opacità. Le parti favorevoli alla riservatezza sottolineano invece la necessità di tutelare processi decisionali sensibili e la sicurezza delle fonti.

La domanda della corte

Durante l’udienza il presidente della Corte ha evidenziato un nodo centrale: la possibile funzione correttiva della pubblicazione dei nominativi nel contrasto alle teorie del complotto. L’ipotesi ha diviso giudici e osservatori, poiché pone in rapporto la tutela della privacy dei funzionari con l’interesse pubblico alla trasparenza. Nel dibattito sono emerse proposte per procedure che bilancino verifica indipendente e protezione delle informazioni sensibili, incluse garanzie di accesso controllato per organismi terzi.

La decisione finale della Corte dovrà quindi valutare sia l’interesse collettivo alla conoscenza sia le garanzie necessarie per evitare danni individuali e istituzionali. È atteso che il pronunciamento tenga conto delle argomentazioni sulla trasparenza e sulle procedure di controllo avanzate in aula.

Prossime fasi procedurali

Il pronunciamento atteso terrà conto delle argomentazioni sulla trasparenza e sulle procedure di controllo avanzate in aula. Il prossimo passaggio formale sarà il parere dell’Avvocato generale Athanasios Rantos, fissato per l’11 giugno. Tale parere orienterà la decisione dei giudici e potrà influire sull’interpretazione giuridica dei rapporti tra istituzioni e personale.

La causa è percepita come una prova di forza tra il valore del diritto all’informazione e la necessità di proteggere chi opera in contesti sensibili. Dal punto di vista istituzionale, pone al centro la accountability e, in senso operativo, la gestione dei rischi per il personale; accountability qui intesa come obbligo di rendere conto delle decisioni e delle azioni. La decisione della Corte potrà ridefinire standard procedurali e le aspettative della società nei confronti delle istituzioni europee, indicando criteri applicabili in futuri casi analoghi.