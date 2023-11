Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa: arrivati in 573

Nuovi sbarchi a Lampedusa durante la notte e nella giornata di ieri e il centro di prima accoglienza di Contrada Imbriacola torna ad essere sovraffollato. Gli sbarchi si erano interrotti qualche giorno fa, ma nuovi barchini sono partiti dalla Libia: ora i migranti dovranno essere dislocati altrove.

Lampedusa, arrivati centinaia di migranti: lo sbarco in Sicilia

Sono in totale 573 i migranti originari di diverse parti dell’Africa che sono arrivati in Italia nelle ultime 24 ore. Un maxi-sbarco di un peschereccio arrivato dalla Libia in condizioni di fortuna. Sul mezzo c’erano anche donne e bambini, ma la maggioranza dei migranti sono uomini. I mezzi son arrivati al molo Favarolo e le persone a bordo sono state accolte dalle autorità italiane che hanno accompagnato tutti i migranti all’hotspot di Contrada Imbriacola. Il luogo era ormai vuoto da venerdì sera, dopo che l’ultimo sbarco del 22 novembre era stato del tutto assorbito.

Lampedusa, arrivati centinaia di migranti: il decreto

Nelle scorse ore, nel frattempo, si è molto parlato del decreto che è stato ribattezzato ‘Cutro 2‘. Il terzo decreto sui migranti modifica la disciplina sull’accoglienza dei minori: è così esteso da 30 a 45 giorni il tempo massimo di permanenza dei minori nelle strutture di prima accoglienza.