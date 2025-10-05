L’atmosfera di Ballando con le Stelle si è tinta di fascino e leggerezza con la presenza di Belen Rodriguez come “ballerina per una notte”. Tra passi di tango appassionati e sorrisi complici con i giudici, la showgirl argentina ha dimostrato ancora una volta il suo talento e il suo carisma. Ma non è stata solo la danza a catturare l’attenzione: tra firme di contratti per la prossima stagione e siparietti ironici con Selvaggia Lucarelli, la puntata di sabato 4 ottobre ha regalato momenti di intrattenimento puro, confermando quanto il programma possa essere un mix di eleganza, spettacolo e leggerezza.

Belen Rodriguez pronta a Ballando: il contratto firmato per la prossima edizione

La performance ha subito attirato l’attenzione dei giudici, che hanno elogiato la sua tecnica e la sua presenza scenica. Approfittando dell’occasione, Massimiliano Rosolino le ha presentato il contratto per la prossima stagione, invitandola a partecipare ufficialmente al programma. La showgirl argentina, da sempre appassionata di danza e in particolare di tango, ha accolto la proposta con entusiasmo, scherzando: “Ma guarda Milly se mi trovi un nuovo marito ballerino”.

La conduttrice Milly Carlucci, insieme a Ema Stokholma, ha spronato Belen a considerare seriamente l’esperienza, sottolineando quanto la pista di Ballando possa essere trasformativa: “Questa pista ti cambia la vita, ti consiglio vivamente di venire qui a ballare”.

Il siparietto con Selvaggia Lucarelli: ironia e social in primo piano

Dopo la firma del contratto, la showgirl ha avuto uno scambio di battute con Selvaggia Lucarelli, che non ha perso l’occasione per ironizzare sul suo arrivo in trasmissione. La giornalista ha fatto notare, con un tono divertito e leggermente pungente: “Dovevi venire a Ballando con le Stelle per sapere che hai delle belle gambe!” e, nello stesso tempo, ha chiesto di essere sbloccata sui social: “Belen, mi sblocchi sui social? Mi hai bloccato 25 anni fa, sarò caduta in prescrizione?”.

Belen ha risposto con leggerezza: “Nemmeno me lo ricordavo. Ci penso ancora un po’… ti sblocco, ti sblocco”.

Il botta e risposta, tra ironia e simpatia, ha concluso un momento leggero ma significativo, mettendo in luce il lato più spontaneo della showgirl, confermando al pubblico la sua capacità di intrattenere.