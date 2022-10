Un 81enne di Varese imbocca la carreggiata contromano in autostrada senza accorgersene: un morto e due feriti a Piacenza, uno è grave

Si immette contromano in autostrada ed innesca un incidente che fa un morto e due feriti a Piacenza, uno è grave. Il terribile schianto si è verificato nella serata del 26 ottobre lungo la A1 Milano-Napoli all’altezza di Pontenure con lo scontro frontale fra due auto.

Secondo una prima ricostruzione i veicoli coinvolti sarebbero stati tre con le vetture praticamente distrutte.

Contromano in autostrada: un morto

Secondo quanto riferito dai media che hanno trattato la notizia il tratto dell’autostrada interessato è stato chiuso al traffico in direzione di Fiorenzuola. Sul posto sono accorse le pattuglie della polizia stradale sottosezione Autostrade, i vigili del fuoco di Piacenza ed i sanitari del 118. Vittima e ferito grave sono stati estratti dagli uomini del 115.

La manovra suicida di un 81enne di Varese

A morire sarebbe stato un 81enne di Varese, deceduto sul colpo, mentre un 45enne è stato condotto in ospedale. Ma cosa è successo? Gli accertamenti investigativi della polizia stradale avrebbero appurato che la vettura guidata dalla vittima aveva imboccato per errore l’autostrada contromano dopo una sosta all’autogrill. L’uomo non si è accorto del madornale errore commesso fin quando non è stato troppo tardi e la sua auto è stata centrata in pieno.