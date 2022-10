Due donne, di 27 e 46 anni, sono morte in un incidente avvenuto a Dervio, in provincia di Lecce. Viaggiavano su un'auto contromano in galleria.

Terribile incidente a Dervio, in provincia di Lecce. Un’auto viaggiava contromano in galleria e due donne, di 27 e 46 anni hanno perso la vita.

Incidente a Dervio, auto contromano in galleria: morte due donne

Due donne, di 27 e 56 anni, sono morte nel pomeriggio di oggi, 19 ottobre, in un incidente avvenuto in galleria, sulla Strada Statale 36. A causare l’incidente è stata una delle due vittime, che era alla guida dell’auto in contromano. Una terza persona è rimasta ferita nello schianto, un uomo di 47 anni. Le sue condizioni non sono gravi, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Gravedona. Per le due donne purtroppo non c’è stato nulla da fare, sono morte sul colpo e i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

La Statale è stata chiusa dopo lo scontro frontale

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17, all’altezza di Dervio, dentro la galleria in direzione nord, verso Sondrio. Le due auto si sono scontrate frontalmente, perché quella su cui viaggiavano le due vittime viaggiava in contromano. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Areu, i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia stradale e i tecnici di Anas. La Statale è stata chiusa per consentire i soccorsi, con uscita obbligatoria allo svincolo di Bellano.

Si sono formate lunghe code.