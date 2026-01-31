Controversie artistiche: l'affresco romano con il volto di Giorgia Meloni

Un affresco restaurato a Roma, raffigurante il volto di Giorgia Meloni, sta suscitando dibattiti accesi e polemiche tra il mondo della politica e quello dell'arte.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – La basilica di San Lorenzo in Lucina, situata nel cuore di Roma, è al centro di un acceso dibattito pubblico. Un presunto ritocco su un affresco che ritrae un angelo ha suscitato particolare attenzione. L’opera, restaurata dal decoratore Bruno Valentinetti, ha portato a confronti tra il volto dell’angelo e quello della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il restauro e le reazioni politiche

Il restauro, completato lo scorso Natale, ha innescato reazioni da parte delle forze di opposizione, le quali hanno chiesto immediata chiarezza sulla questione. La capogruppo del Partito Democratico, Irene Manzi, ha espresso preoccupazione per una possibile manipolazione del patrimonio culturale italiano, affermando che “il nostro patrimonio non deve essere utilizzato per letture distorte”. Anche il Movimento 5 Stelle ha sollevato dubbi, richiedendo l’intervento del Ministero della Cultura per accertare la verità dietro l’intervento artistico.

Le parole del restauratore

Bruno Valentinetti, autore del restauro, ha cercato di smorzare le polemiche rispondendo a chi sostiene che l’angelo somigli a Giorgia Meloni. “Chi ha detto che è il suo volto? Ho semplicemente restaurato ciò che esisteva già”, ha dichiarato Valentinetti, sottolineando che l’intervento non aveva l’intento di omaggiare alcun politico.

Il vicariato e il ministero sotto i riflettori

Il vicariato ha preso le distanze dall’accaduto, affermando che la modifica del volto dell’angelo non era stata comunicata agli organismi competenti. La soprintendente speciale di Roma, Daniela Porro, ha confermato che il ministero avvierà un’indagine per chiarire la situazione e determinare le responsabilità. Le affermazioni del vicariato sono state accolte con scetticismo dalle opposizioni, che considerano la questione un esempio di culto della personalità.

Le opinioni degli esperti d’arte

Il dibattito ha coinvolto storici e critici d’arte, che si sono espressi sulla questione. Flavio Caroli, noto esperto, ha evidenziato come nel Rinascimento fosse consuetudine incorporare volti di personaggi contemporanei nelle opere d’arte. Tuttavia, Caroli ha avvertito che l’arte contemporanea non dovrebbe essere influenzata da contingenze politiche, affermando che l’arte deve mantenere una certa distanza dalla cronaca.

Il ruolo della politica nell’arte

La situazione attuale solleva interrogativi sul restauro e sul ruolo della politica nell’interpretazione dell’arte. In particolare, la questione del volto di Meloni nell’affresco di San Lorenzo in Lucina rappresenta un caso emblematico di come l’arte possa essere percepita e strumentalizzata. Con l’avvio delle verifiche da parte del ministero, si attende con interesse l’evoluzione di questa controversia e le possibili ripercussioni sul patrimonio culturale italiano.