Convincono anziana a prelevare 30 mila euro: salva grazie all'intuizione dell'impiegata

L’impiegata della banca ha evitato che l’anziana venisse truffata grazie al suo intuito.

La vicenda è accaduta venerdì 10 febbraio. Le due, madre e figlia di 58 e 24 anni, hanno fatto leva sugli affetti della 90enne dicendo alla donna che erano amiche della figlia. Le due hanno poi detto alla signora che sua figlia aveva fatto incidente e aveva bisogno di denaro.

Furto in casa della 90enne

Le donne hanno prima convinto l’anziana a farsi dare tutti i soldi e i gioielli che aveva in casa per un totale di 20 mila euro. Le due hanno poi insistito per far prelevare alla signora 30 mila euro dalla banca.

Il sospetto dell’impiegata di banca

La 24enne è rimasta a casa della signora, mentre l’altra donna è andata insieme alla 90enne in banca.

Quando l’anziana e la 58enne sono andate allo sportello l’impiegata ha capito subito che, nella richiesta di prelevare una cifra così alta da parte di un’anziana, c’era qualcosa di troppo strano.

L’impiegata ha quindi detto alla 90enne che non poteva prendere più di 5mila euro. Dopo aver consegnato questa cifra la donna ha chiamato la polizia. Le forze dell’ordine sono arrivate immediatamente e hanno arrestato le donne.

