Si finge direttore dell'ufficio postale e truffa anziana per 20 mila euro

Ventitreenne originario di Napoli truffa un’anziana, fingendosi il direttore di un ufficio postale: le ruba 20mila euro. È successo lo scorso ottobre nel comune di Bracciano (RO) e qualche ora fa i militari hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del giovane.

Come è stata adescata la vittima

Un uomo ha contattato telefonicamente l’anziana donna, spacciandosi per il nipote e dichiarandosi in difficoltà nel corrispondere all’ufficio postale una somma pari a 4000mila come contrassegno per un pacco in giacenza. Al termine della prima chiamata, la vittima ne ha ricevuta una seconda, in cui un altro uomo, nei panni del direttore dell’ufficio postale, ha confermato la versione dei fatti presentatale nella chiamata precedente, aggiungendo che nel giro di poco tempo un addetto del servizio postale si sarebbe recato presso la sua abitazione per ritirare la somma suddetta.

Le cifre della truffa

Una volta in casa, il 23enne e un complice hanno rubato alla donna ben 14mila euro in contanti e, non soddisfatti, hanno portato via anche un bancomat (con tanto di pin) e dei gioielli in oro. Nel giro di qualche ora, dopo due prelievi a due bancomat differenti, la cifra della truffa record era arrivata a 20mila euro.