Cop28, Meloni sul clima: "Necessaria transizione ecologica, ma non sia ideologica"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata a Dubai dove si sta svolgendo in queste ore la Cop28, la conferenza dell’Onu sul clima. Il capo del Governo è intervenuto in assemblea e ha pronunciato un lungo discorso nel quale ha parlato di transizione ecologica, puntando l’attenzione sulle criticità legate all’emergenza climatica in atto. Proprio riguardo alla transizione ecologica ha spiegato che quest’ultima non deve essere “ideologica”.

Cop 28, Meloni sul clima: “Nostro compito dare una direzione chiara”

Giorgia Meloni, rivolgendosi alla platea, ha evidenziato il grande ruolo che ricopre il Cop28 che si dovrebbe porre “come un punto di svolta. È nostro compito dare una direzione chiara, e mettere in atto azioni ragionevoli ma concrete, come triplicare la produzione di energie rinnovabili entro il 2050″. La presidente del Consiglio ha evidenziato che l’Italia sta compiendo un importante sforzo nel processo di decarbonizzazione, e lo sta facendo in modo pragmatico”.

“Stiamo sostituendo il carbone con le energie rinnovabili”

Non ultimo Meloni ha proseguito, affermando che “Nel contesto europeo, abbiamo tracciato un percorso per la neutralità di emissioni entro il 2050, ma abbiamo anche un approccio che cerca di rinforzare il mercato del lavoro e ridurre l’impatto sui cittadini. Pensiamo che se la transizione ecologica porta a costi insostenibili, soprattutto per i più vulnerabili, la condanniamo a fallire”.