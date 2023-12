Una nuova bozza di accordo, ridotta da 27 a 21 pagine, è stata presentata dalla presidenza della Cop28 a Dubai. Il testo dovrà ora essere discusso in plenaria.

I combustibili fossili

La nuova bozza riconosce la necessità di “una riduzione profonda e rapida sia del consumo che della produzione di combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo, in modo da raggiungere lo zero netto entro, prima o intorno al 2050, come raccomandato dalla scienza.” Non viene però più usato il termine “uscita” dai combustibili fossili. Resta comunque l’indicazione di triplicare la capacità di energia rinnovabile e raddoppio dell’efficienza energetica al 2030.

L’India vuole raddoppiare la produzione di carbone

Resta ferma l’India nella sua volontà di raddoppiare la produzione di carbone a 1,5 miliardi di tonnellate entro il 2029/2030, con l’obiettivo di raggiungere l’autosufficienza. Lo rende noto un comunicato del ministero del Carbone di Nuova Delhi, durate gli ultimi giorni della Cop28 di Dubai, proprio dove si sta negoziando un graduale abbandono dei combustibili fossili.

Per gli Stati presenti trovare un accordo e un terreno comune sembra sempre più difficile.