Coppa Araba FIFA 2025: tutte le squadre, i gironi e il calendario completo delle partite

Preparati per la FIFA Arab Cup 2025: informazioni complete su squadre, calendario e dettagli dell'evento. Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla competizione, dalle formazioni delle squadre partecipanti agli orari delle partite. Rimani aggiornato sulle ultime notizie e gli sviluppi per vivere al meglio questa straordinaria manifestazione calcistica.

La Fifa Arab Cup 2025 si avvicina rapidamente, promettendo di essere un evento memorabile per gli appassionati di calcio in tutto il mondo arabo. In programma a partire dal 1 dicembre, la competizione riunirà le migliori squadre della regione per contendersi il titolo di campione arabo. Questo articolo esplora i dettagli relativi ai gironi, ai formati di gioco e agli orari delle partite.

Squadre e gironi della competizione

La competizione vedrà la partecipazione di 16 squadre suddivise in quattro gironi. Ogni girone sarà composto da quattro squadre e solo le prime due di ciascun girone avanzeranno alle fasi ad eliminazione diretta. Ecco la composizione dei gironi:

Gruppo A: Qatar, Tunisia, Siria, Palestina

Qatar, Tunisia, Siria, Palestina Gruppo B: Marocco, Arabia Saudita, Oman, Comore

Marocco, Arabia Saudita, Oman, Comore Gruppo C: Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Kuwait

Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Kuwait Gruppo D:Algeria, Iraq, Bahrein, Sudan

Formato della competizione

Il formato della Fifa Arab Cup prevede una fase a gironi seguita da un knockout. Le squadre si sfideranno in partite di andata e ritorno, e i migliori due di ogni girone passeranno alle fasi successive. Le fasi ad eliminazione diretta includeranno i quarti di finale, le semifinali e la finale. È previsto anche un incontro per il terzo posto tra le due squadre sconfitte nelle semifinali. In caso di parità al termine dei 90 minuti, si procederà con 30 minuti di tempo supplementare, seguito eventualmente dai calci di rigore.

Calendario delle partite

Il calendario delle partite è ricco di emozioni e si svolgerà su diversi stadi in Qatar. Ecco alcuni degli incontri più attesi:

Partite di apertura

Il torneo inizierà il 1 dicembre con due partite nel Gruppo A: Tunisia contro Siria, che si svolgerà allo Stadio Ahmad bin Ali alle 16:00 GMT, seguita da Qatar contro Palestina all’Al Bayt Stadium alle 19:30 GMT. Questi incontri daranno il via alla competizione e saranno cruciali per le aspirazioni di qualificazione delle squadre.

Partite successive e knockout

Le partite continueranno fino al 10 dicembre, con una pausa il 10 per recuperare energie. Le fasi ad eliminazione diretta inizieranno l’11 dicembre con i quarti di finale, seguiti dalle semifinali il 15 dicembre. La finale si disputerà il 18 dicembre presso il Khalifa International Stadium, un palcoscenico che promette di offrire un’atmosfera elettrizzante per la conclusione del torneo.

Un evento da non perdere

La Fifa Arab Cup 2025 non è solo un torneo di calcio; rappresenta un’opportunità per celebrare l’unità e la passione dei popoli arabi per questo sport. Con squadre di alta classe pronte a competere, gli appassionati possono aspettarsi partite avvincenti e momenti indimenticabili. È fondamentale tenere d’occhio le date e prepararsi a sostenere la propria squadra preferita.