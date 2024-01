Coppia trova valigia nascosta in casa: dentro c'è una bambola inquietante

Una donna britannica ha rivelato su TikTok di avere scoperto una bambola inquietante, all’interno di una valigia nascosta in un angolo della casa che sta ristrutturando assieme al suo compagno. Una notizia che sembra essere uscita da uno di quei tipici film horror che si trovano facilmente negli ultimi tempi su piattaforme streaming come Netflix e Prime Video.

Valigia nascosta trovata in una casa in restauro

La donna, che non ha voluto dire il suo nome, ha dichiarato che sta ristrutturando una residenza inglese col fidanzato e sta condividendo i video di lei e del suo boyfriend sul social cinese. La valigia è stata trovata nel sottotetto dove si cela un armadio chiuso a chiave. La prima testata a riportare la notizia è stato il New York Post. Inutile precisare che anche questo episodio terrorizzante è immortalato in un video e postato su TikTok

Una valigia nascosta in un’altra valigia

Dentro la valigia ritrovata vi era un’altra valigia più piccola. Con un misto di terrore e di eccitazione, i due fidanzati l’hanno aperta trovando la precitata bambola legata con delle cinghie.

Valigia nascosta: “Non è un film horror”

La protagonista del video ha dichiarato: “Non è nulla tratto da un film horror o fuori dall’ordinario, ma è davvero una bambola strana”. Riferendosi sempre al pupazzo, ha aggiunto: “Penso potrebbe essere da collezione”.