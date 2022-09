Coprifuoco energetico in Austria: è possibile applicarlo anche in Italia?

In Austria il prossimo inverno il Ministero dell'Energia sta pensando di adottare un coprifuoco energetico, idea non attuabile al momento in Italia.

Per evitare ulteriori aumenti sulle bollette di luce e gas, il prossimo inverno in Austria verrà adottato il coprifuoco energetico, e anche in Italia non è da escludere che si possa adottare una misura simile.

Austria, il prossimo inverno scatterà il coprifuoco energetico

Per ovviare al problema dei rincari sulle bollette di luce e gas causati dal razionamento dell’energia imposta dalla Russia, a partire dal prossimo inverno l’Austria ha deciso di adottare il coprifuoco energetico.

Il Ministro dell’Energia Leonore Gewesller prevede infatti un piano di razionamento che scatterà ogni notte a partire dalle 22.

Da quell’ora tutti gli edici pubblici compresa la Hofburg, residenza presidenziale, si spegneranno, compresi i cartelloni pubblicitari.

Farà eccezione l’illuminazione stradale.

Il coprifuoco però riguarderà da vicino aanche la popolazione: tutti i locali potranno raggiungere la massima temperatura di 19 gradi. Faranno eccezione ovviamente gli asili nido, le scuole, gli ospedali e i luoghi di cura.

Ai cittadini si consiglia di utilizzare il car sharing o mezzi ecosostenibili per risparmiare il carburante. A tal proposito, il governo austriaco starebbe pensando di ridurre la velocutà massima in autostrada al di sotto dei 100 km/h, perchè stando ai calcoli si potrebbe risparmiare fino al 24% del carburante.

Coprifuoco energetico anche in Italia?

Sarebbe adottabile anche in Italia questa misura? Al momento il ministro Cingolani smentisce l’ipotesi e starebbe pensando ad altre soluzioni meno radicali.

Tutto dipenderà dai soggetti coinvolti e dalla buona volontà dei cittadini che già da mesi hanno adottato misure di risparmio energetico importanti, come lo spegnimento delle luci notturne superflue o dei neon pubblicitari.