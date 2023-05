Ragazza di 24 anni ha un malore in casa e muore

Jessica Andreatta, la giovane di 24 anni è deceduta a causa di un malore in casa

L’improvvisa e prematura scomparsa della giovane Jessica Andreatta ha gettato nello sconforto la comunità di Cordignano.

Malore in casa

Giovedì 25 maggio la ragazza ha avuto un malore mentre si trovava nella sua casa in via Rovereto a Silvella. Jessica non aveva problemi di salute.

La ragazza era andata nella sua camera per riposare giovedì scorso. Verso le 22.30 il padre della giovane ha sentito un rumore sospetto ed è entrato nella stanza di sua figlia. L’uomo ha trovato la ragazza priva di sensi tra il muro e il letto.

I tentativi di rianimazione

Il padre ha allertato subito la vicina la quale lavora in una casa di riposo. La donna ha provato a rianimare Jessica, ma la ragazza non dava segni di vita.

L’uomo ha poi chiamato un’ambulanza. I paramedici hanno cercato di rianimare la 24enne e successivamente l’hanno trasportata all’ospedale di Conegliano.

Donati gli organi della ragazza

I tentativi di rianimarla sono stati tutti vani. Jessica purtroppo non ce l’ha fatta. I medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale lunedì e si suoi organi sono stati donati.

Chi conosceva Jessica la descrive come una ragazza solare che amava la danza hip hop e la musica.

