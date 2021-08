Coronavirus, bilancio del 13 agosto 2021: 7.409 nuovi casi e 45 morti in più

Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 13 agosto, che sale di 7.409 casi e 45 morti.

Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato a venerdì 13 agosto. Rispetto alla giornata precedente, in cui si erano verificati 7.270 contagi, sono stati registrati 7.409 casi positivi, 45 decessi e 4.388 guarigioni/dimissioni, che portano il totale complessivo dell’emergenza dall’inizio della pandemia in tutta Italia a 4.427.827 contagi, 128.379 vittime e 4.175.198 guariti.

Nel nostro Paese, nella giornata di venerdì 13 agosto, si contano +17 terapie intensive e +58 ricoveri.

Coronavirus, il bilancio nazionale oggi

Il ministero della Salute ha pubblicato la tabella riepilogativa nella quale sono illustrati i dati dell’emergenza sanitaria regione per regione. Sono 225.486 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta intorno allo 3,3% (-0,1%).

Con 17.486 casi attualmente positivi è ancora il Lazio la Regione con il più alto numero di contagi.

Seguono la Sicilia con 16.930, il Veneto con 13.534 e la Lombardia con 13.322 attualmente positivi. In Emilia Romagna si contano 12.429 casi, Toscana 12.117, in Campania 8.652 e in Sardegna 7.061.

La Puglia registra 3.960 casi, la Calabria 3.484 e il Piemonte 3.283. Nelle Marche sono 2.864 e in Umbria 2.269. In Abruzzo le persone attualmente positive sono 1.934, in Liguria 1.764 e in Basilicata 1.023.

Il Friuli Venezia Giulia conta 907 casi. Nelle province autonome di Bolzano e Trento si contano rispettivamente 524 e 426 casi. Il numero più basso di persone attualmente positive si registra in Valle D’Aosta, con 118 casi, preceduta dal Molise con 163.

Al momento, dei 124.250 attualmente positivi, 120.848 si trovano in isolamento domiciliare. 3.033 i pazienti ricoverati con sintomi di vario genere. Sono 369 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Confronto con i dati di ieri

Rispetto alla giornata di giovedì 12 agosto, quando si erano registrati 7.270 nuovi casi, 30 vittime e 4.715 guariti, oggi si si registra un netto aumento dei decessi (45) e crescono anche i contagi (7.409), a fronte di un aumento dei tamponi processati nelle ultime 24 ore (sono 225.486 contro i 216.969 del giorno precedente).

L’andamento della pandemia risulta essere in aumento per quanto riguarda i nuovi contagi, ma anche sul fronte delle vittime.

Le persone vaccinate in Italia

Stando ai dati disponibili sulla piattaforma ministeriale sono 35.388.674 le persone immunizzate in Italia (cioè che hanno ricevuto la prima e la seconda dose, completando così il ciclo vaccinale, pari al 65,52 % della popolazione over 12).

In totale sono state raggiunte le 73.424.497 dosi di vaccino somministrate finora.

Il bilancio in Lombardia

Per quanto riguarda il bilancio Covid della Regione Lombardia, sono stati registrati 661 casi positivi (1,8% dei positivi sui tamponi effettuati), 5 decessi, che portano il totale complessivo dall’inizio della pandemia nella regione a 860.893 contagi e 33.852 morti.

Si registra un incremento dei tamponi giornalieri pari a 35.314, per un totale di 12.977.623. I ricoverati in terapia intensiva sono 33 (-4), quelli non in terapia intensiva in totale sono 299 (+7).

L’incremento dei casi per provincia vede Milano al primo posto per numero di nuovi positivi nelle ultime 24 ore (157, di cui 55 a Milano città). Nell’ultimo bollettino Bergamo conta 61 contagi, Brescia 75, Como 25 e Varese 101. Sono 19 i nuovi positivi a Cremona, 13 a Lecco, 16 a Lodi e 56 a Mantova. In 24 ore nella provincia di Monza e Brianza si registrano 57 nuovi positivi. Sono 36 a Pavia e 7 a Sondrio.

Il bilancio in Campania

Nelle ultime 24 ore in Campania si registrano 622 nuovi positivi. L’ultimo bollettino segnala 3 nuovi decessi. Il totale dei ricoverati con sintomi sono 303, 16 sono in terapia intensiva.

Sono stati effettuati 14.625 tamponi nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagiati da inizio pandemia è di 437.062 e 7.637 vittime. I guariti in totale sono 420.773.