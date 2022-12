Corpo di una donna ritrovato in un canneto: era scomparsa da una settimana

La 58enne Danisella Contini è stata ritrovata morta in un canneto vicino casa: la donna era scomparsa da ormai una settimana

Il corpo di Daniesella Contini è stato ritrovato senza vita in un canneto vicino alla sua casa di Francavilla al Mare.

La donna, come denunciato dal marito, era scomparsa da circa una settimana.

Della 58enne Danisella Contini si erano perse le tracce da ormai una settimana, con il marito Franco Pesce che ne aveva denunciato la scomparsa. Nella giornata di ieri è stata fatta la scoperta che nessuno avrebbe voluto: il corpo della 58enne è stato ritrovato senza vita in un canneto nei pressi della casa dei due coniugi a Francavilla al Mare (Chieti).

Il ritrovamento del corpo e l’autopsia sul corpo della donna

A scovare il cadavere è stato proprio il marito di Danisella, che ha trovato vicino al corpo anche una coperta, una torcia e delle bottiglie d’acqua oltre a delle siringhe da insulina. Sul corpo della singora non c’erano segni di violenza. Gli inquirenti stanno lavorando sull’ipotesi di un suicidio. Nei prossimi giorni verrà effettuata un’autopsia sul corpo di Danisella per comprendere a fondo le cause del decesso.