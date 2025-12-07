Corruzione all'Ospedale Sant'Eugenio: Arrestato il Primario Palumbo per Frode Sanitaria

Un importante sviluppo ha scosso l’ambiente sanitario romano con l’arresto di Roberto Palumbo, primario del reparto di Nefrologia e Dialisi presso l’ospedale Sant’Eugenio. L’operazione, condotta dagli agenti della polizia, ha portato alla luce un presunto sistema di corruzione che coinvolge anche l’imprenditore Maurizio Terra, attivo nel settore delle cliniche private di dialisi.

Le circostanze dell’arresto

L’arresto di Palumbo è avvenuto il 4 dicembre mentre riceveva una somma di 3.000 euro in contante, suddivisa in banconote da 50 e 100 euro, direttamente dall’imprenditore Terra. Questo scambio di denaro è avvenuto nei pressi della Regione Lazio, e gli agenti della squadra mobile sono riusciti a intervenire in flagranza di reato.

Dettagli dell’indagine

L’operazione è parte di un’inchiesta più ampia condotta dalla sezione anticorruzione della polizia di Stato. L’obiettivo è chiarire come i pazienti dializzati venissero dirottati verso cliniche private associate a Terra. Secondo le prime informazioni, dopo la dimissione dall’ospedale, i pazienti sarebbero stati indirizzati verso queste strutture in cambio di benefit economici e vantaggi per il primario.

Le conseguenze legali

In seguito all’arresto, sono state effettuate perquisizioni che hanno portato al sequestro dei telefoni cellulari dei soggetti coinvolti. Questo materiale risulta fondamentale per gli inquirenti, poiché si cerca di ricostruire eventuali scambi di denaro e comunicazioni tra Palumbo e Terra.

Il quadro complessivo delle indagini

L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di oltre dieci persone. La polizia sta indagando per stabilire se si tratti di un caso isolato o di un sistema più ampio che coinvolge il settore pubblico e privato in questa delicata area sanitaria.

Le modalità di corruzione

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il dottor Palumbo avrebbe utilizzato la propria posizione per favorire cliniche di cui aveva interessi diretti o indiretti. I pagamenti illeciti sarebbero stati mascherati attraverso fatture emesse da una società di consulenza, creata per nascondere i reali flussi di denaro e per garantire che il primario non fosse direttamente legato a queste transazioni.

La situazione ha sollevato un forte allarme sociale, poiché mette in discussione la trasparenza e l’integrità del sistema sanitario. Le autorità competenti sono chiamate a garantire che tali comportamenti vengano severamente puniti, ripristinando così la fiducia dei cittadini nei servizi sanitari pubblici.