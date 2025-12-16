Corte d'Appello: Attesa per la Decisione sulla Famiglia nel Bosco

La vicenda che coinvolge la famiglia Trevallion, nota come la “famiglia nel bosco”, ha suscitato un acceso dibattito pubblico. Dopo la sospensione della potestà genitoriale e il conseguente trasferimento dei tre figli in una casa famiglia, la Corte d’Appello dell’Aquila si è riservata di prendere una decisione riguardo al ricorso presentato dai genitori.

Il contesto della controversia

Il caso ha avuto origine il 13 novembre, quando il Tribunale per i Minorenni ha deciso di allontanare i tre bambini, di età compresa tra i 6 e gli 8 anni, dalla loro abitazione situata nel bosco di Palmoli, dove vivevano in una casa di pietra. Questo provvedimento è stato preso in seguito a preoccupazioni riguardo alle condizioni di vita e all’educazione dei minori. Da quel momento, i bambini sono stati trasferiti in una struttura protetta a Vasto, assieme alla madre.

Le motivazioni dietro il provvedimento

Le ragioni alla base dell’intervento giudiziario riguardano le condizioni abitative, il percorso educativo e le problematiche sanitarie riscontrate nella famiglia. Un’assistente sociale coinvolta ha evidenziato che i bambini presentavano un’igiene personale carente e mostrano segni di imbarazzo nei rapporti con gli altri minori della struttura.

Il ricorso dei genitori

Oggi, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, in rappresentanza di Nathan e Catherine, hanno presentato alla Corte d’Appello ulteriori documenti per sostenere la richiesta di revoca dell’ordinanza. Secondo i legali, l’allontanamento dei bambini non ha rispettato le procedure stabilite dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, che prevede l’ascolto dei minori coinvolti. È stato segnalato che, prima dell’ordinanza, due dei tre bambini erano stati ascoltati e non si poteva escludere il loro benessere nella casa nel bosco.

Le condizioni di vita nella casa familiare

La famiglia, che viveva in un ambiente naturale, ha sempre sostenuto che i bambini stessero bene e avessero accesso a tutto ciò di cui avevano bisogno, inclusi luce, acqua calda e stufe a legna. Inoltre, la difesa ha messo in evidenza che i bambini giocavano regolarmente con i loro coetanei e non vivevano in isolamento, come sostenuto nel provvedimento del tribunale.

Le implicazioni del caso

La decisione della Corte d’Appello è attesa con grande interesse, poiché comporta non solo il futuro della famiglia Trevallion, ma anche un’importante riflessione su come le istituzioni affrontano situazioni di questo tipo. La questione dell’istruzione dei bambini è centrale: i legali hanno dimostrato che, nonostante le critiche, la famiglia aveva già avviato procedure per garantire un’istruzione adeguata, come confermato da attestati di idoneità scolastica.

La questione delle relazioni sociali dei bambini è altrettanto significativa. Testimonianze di vicini di casa hanno confermato che i piccoli si integravano bene con il contesto sociale, frequentando parchi e interagendo con altri bambini, in contraddizione con quanto riportato nel provvedimento di allontanamento.

Prospettive future

Si prevede che la Corte d’Appello prenda una decisione entro il 27 gennaio, sessanta giorni dopo il reclamo. Tuttavia, c’è la possibilità che il tribunale per i minorenni possa esprimersi prima, influenzando il destino della famiglia. Nel frattempo, Catherine e Nathan hanno mostrato disponibilità a trovare una sistemazione temporanea e a migliorare le condizioni abitative, dimostrando un approccio responsabile e proattivo per riunire la propria famiglia.