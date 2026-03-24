Corte d'Appello di Cagliari conferma Todde in carica ma conferma sanzione

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto Alessandra Todde si è oggi conclusa con una decisione che evita la caduta della giunta regionale. La Corte d’Appello di Cagliari ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, annullando la parte che aveva ricondotto le irregolarità ad una omessa presentazione del rendiconto elettorale e confermando, tuttavia, una sanzione pecuniaria di 40mila euro.

Il verdetto ribadisce un principio essenziale: esistono differenze giuridiche rilevanti tra la mera irregolarità formale della documentazione e l’effettiva mancata presentazione, con conseguenze molto diverse per la permanenza in carica di un eletto. La sentenza d’appello ha scelto di valorizzare questo discrimine, salvaguardando la continuità amministrativa della Regione.

La decisione della Corte d’Appello

Con la motivazione depositata la Corte ha stabilito che la qualificazione delle condotte come omessa presentazione da parte del Tribunale di primo grado non poteva reggere alla luce della documentazione disponibile. È stato riconosciuto che la presidente aveva prodotto atti e dichiarazioni, tra cui una documentazione attestante l’assenza di spese personali e il rendiconto del comitato elettorale, seppur ritenuti non conformi dall’organo di controllo. Di conseguenza, la Corte ha annullato la parte della sentenza che portava alla decadenza, ma ha mantenuto la multa prevista dalla normativa sui rendiconti.

Motivazioni legali

La Corte d’Appello ha sottolineato che la trasformazione di un adempimento irregolare in una condotta di omessa presentazione comporta un salto logico non consentito: la valutazione sulla conformità dei documenti attiene al merito dell’atto, mentre l’esistenza materiale del deposito è un elemento fattuale distinto. In sostanza, anche se il rendiconto fosse stato difforme, la sua esistenza impedisce di considerarlo come inesistente ai fini della decadenza prevista per il mancato deposito.

Effetti sulla legislatura

La pronuncia ha un impatto diretto sulla tenuta della legislatura regionale: evitando la decadenza della presidente, si esclude lo scioglimento del Consiglio e la chiamata a nuove elezioni immediate. Questo esito è stato ritenuto determinante dai sostenitori della governatrice per garantire stabilità e proseguire l’attività di governo senza interruzioni procedurali.

Il percorso giudiziario che ha preceduto la sentenza

La vicenda non è nata in tribunale ma ha avuto tappe amministrative e costituzionali. A gennaio 2026 il Collegio di garanzia elettorale regionale aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione che segnalava irregolarità nella rendicontazione, e successivamente il Tribunale di Cagliari aveva, il 28 maggio, respinto il ricorso della presidente contro quell’atto. In seguito la questione è stata sottoposta alla Corte Costituzionale, che in ottobre 2026 ha censurato l’eccesso di potere del Collegio nel pronunciarsi sulla decadenza, indicazione che ha influito sull’esito del giudizio d’appello.

Documentazione e contestazioni

Al centro della disputa vi è la documentazione prodotta dalla candidata: la presentazione di una dichiarazione che attestava spese personali pari a zero e l’allegato del rendiconto del comitato hanno costituito la prova, secondo la difesa, di un adempimento materiale. L’organo di controllo li aveva giudicati non conformi, ma la Corte ha precisato che questa non conformità non equivale all’assenza di deposito, e perciò non può automaticamente dar luogo alla più grave sanzione della decadenza.

Reazioni politiche e interpretazioni

La decisione ha suscitato reazioni contrastanti. Dall’entourage della presidente e dal Movimento 5 Stelle è filtrata soddisfazione per la conferma della legittimità in carica, mentre esponenti di Fratelli d’Italia hanno espresso perplessità, denunciando un possibile precedente che rischierebbe di rendere meno stringenti le regole di trasparenza: secondo critici come Salvatore Deidda, la scelta della Corte potrebbe dare l’impressione che una mancata rendicontazione possa essere sostanzialmente sanata con il pagamento di una sanzione minima.

In chiusura, rappresentanti politici favorevoli alla governatrice hanno sottolineato l’importanza della stabilità amministrativa: commenti istituzionali hanno parlato del verdetto come di un riconoscimento della buona fede e di uno strumento per proseguire il mandato. La sentenza della Corte d’Appello segna quindi la fine di una fase giudiziaria complessa, lasciando aperti temi di metodo e di interpretazione sul confine tra irregolarità e omessa presentazione nel sistema elettorale.