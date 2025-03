Riaperto il caso riguardante la morte di Xiang Lei Li, 36enne cinese scomparsa durante una crociera nel Mediterraneo. Il marito, Daniel Belling, era stato condannato a 26 anni di carcere. Ma ecco la svolta.

La scomparsa di Xiang Lei Li in crociera: la Corte di Appello riapre il caso

Si riapre il caso di Xiang Lei Li, la donna cinese di 36 anni che, nel febbraio del 2017, scomparve durante una crociera nel Mediterraneo. Il corpo della donna non venne mai ritrovato. Per la vicenda fu condannato il marito, Daniel Billing, di nazionalità tedesca e residente in Irlanda, a 26 anni di reclusione, per aver ucciso la moglie e per essersi sbarazzato del cadavere. L’ultimo avvistamento della donna risale al 10 febbraio 2017, quando viene ripresa dalla telecamere assieme a Billing e ai figli al porto di Genova. Secondo gli inquirenti, nel tragitto da Genova a Civitavecchia il marito l’avrebbe uccisa per poi liberarsi del corpo. Ma ecco che ora la Corte d’Appello di Roma ha deciso di riaprire il caso.

La scomparsa di Xiang Lei Li in crociera: spuntano due nuovi testimoni

Riaperto il caso di Xiang Lei Li. I giudici di secondo grado hanno infatti disposto la rinnovazione dell’istruttoria disponendo l’ascolto di due testimoni. Il prossimo 13 maggio sarà ascoltato il responsabile della sicurezza a bordo delle nave, ovvero colui che si occupò della gestione delle telecamere a circuito chiuso e potrà fornire elementi utili sugli spostamenti della donna e del marito. In appello verrà ascoltato anche uno degli inquirenti che portò avanti le indagini. Ecco le parole dell’avvocato di Billing: “si va a coprire una lacuna già da me evidenziata in primo grado.”