Era il 2018 quando la piccola Lavinia Montebove fu travolta da un’auto fuori dall’asilo. Oggi vive in stato vegetativo. Ecco cosa hanno deciso i giudici riguardo la donna al volante dell’auto che l’ha travolta e della maestra.

Bimba investita fuori dall’asilo a Velletri

Lavinia Montebove si trovava fuori dall’asilo quando è stata investita da un auto. Aveva appena 16 mesi e l’ha maestra che doveva controllarla l’ha persa di vista per un attimo: “l’ho persa di vista solo pochi secondi”. Era il 2018 e dal quel giorno la vita di Lavinia e della sua famiglia è cambiata per sempre. Oggi la piccola ha 8 anni e vive in stato vegetativo. Da allora è iniziata la battaglia legale, oggi è arrivata la sentenza di secondo grado. Ecco cosa hanno deciso i giudici riguardo la donna al volante dell’auto e la maestra, madre di uno dei compagni di asilo di allora di Lavinia.

Bimba di 8 anni investita fuori dall’asilo: la conferma della sentenza di secondo grado

Il 22 gennaio del 2024 è stata emessa dal Tribunale di Velletri la sentenza di primo grado: la donna alla guida dell’auto era stata condannata, per lesioni colpose stradali gravi, a un anno di reclusione e al pagamento delle spese processuali a cui si somma la sospensione per un anno della patente. La maestra invece a due anni e sei mesi di reclusione per lesioni colpose stradali gravi e per abbandono di minore, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni cagionati alla bambina. Oggi è stata confermata in secondo grado la sentenza.