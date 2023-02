Corteggia una 29enne con disabilità, si trasferisce a casa sua e la deruba

Una ragazza di 29 anni di Bergamo con disabilità è stata raggirata da un uomo che l’ha contattata su Facebook e dal suo compare.

I due uomini, Alex Bruno e Domenico Cova, hanno approfittato delle difficoltà della donna per farsi offrire cene fuori, farsi dare dei regali e dei soldi prelevati al bancomat.

Bergamo, corteggia una ragazza disabile: si trasferisce a casa sua e la deruba

Si è trattato di una vera e propria estorsione subita da una ragazza 29enne di Grassobbio che si era infatuata di un uomo che l’aveva contattata su Facebook.

Il calabrese Alex Bruno (29), in realtà, voleva solo approfittare della situazione per compiere una vera e propria truffa, ideata insieme al compare 48enne Domenico Cova. Bruno in poco tempo è riuscito a guadagnarsi la fiducia della ragazza e a farsi invitare a casa sua. Lì, il calabrese si è fatto dare soldi in contanti e fatto offrire diversi pranzi e cene fuori, oltre a farsi regalare un IPhone nuovo di zecca.

I sospetti dei genitori e la truffa sventata

I genitori della giovane sospettavano che qualcosa non andasse, ma Bruno ha più volte preso il cellulare della ragazza fingendosi lei, per mandare loro dei messaggi rassicuranti. Per qualche tempo, la truffa è continuata fino a quando i due malviventi hanno provato a vendere l’auto della giovane. Un’acquirente, insospettita per la particolare situazione, ha provato ad allertare la ragazza di quanto stava succedendo, facendo intervenire i genitori che hanno fatto denuncia ai carabinieri.

I due malviventi sono fuggiti in Calabria, ma sono stati raggiunti dalla denuncia nei loro confronti. Domenico Cova e Alex Bruno, nel frattempo entrambi già detenuti a Reggio Calabria per altre reati, dovranno scontare altri tre anni di pena per l’estorsione ai danni della giovane bergamasca.