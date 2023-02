Operaio schiacciato da lastre di marmo: morto a 44 anni

Ennesimo caso di grave incidente sul lavoro nel territorio italiano: a Sambuca di Sicilia un operaio è morto mentre stava lavorando all’interno di una fabbrica.

Questa si occupa di lavorazione di marmi e pietre minerali volti ad uso domestico. In particolare, l’azienda è specializzata in marmi e graniti.

Morte sul lavoro: la vittima è un operaio siciliano di 44 anni

Non vi è stata alcuna via di scampo per la vittima della vicenda: è accaduto nella mattinata di martedì 14 Febbraio 2023 a Barberino Tavarnelle, nella frazione di Sambuca. Infatti, ieri mattina un dipendente della fabbrica specializzata nella lavorazione di marmi e graniti, è stato schiacciato da alcune lastre di marmo.

Il 44enne siciliano è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Careggi tramite l’elisoccorso Pegaso, che ha immediatamente allertato la struttura medica circa le condizioni piuttosto gravi in cui versava la vittima.

Morte sul lavoro in Italia: terzo caso in due mesi, in corso le indagini

Attualmente, non si conoscono le cause dell’incidente funesto e fatale che ha causato la morte di un giovane uomo: il corpo di polizia della frazione di Sambuca ha dichiarato che le indagini sono tuttora in corso.

Si tratta del terzo caso di incidente sul lavoro con decesso conseguente in due mesi: quante altre vittime prima che il governo si decida ad affrontare il tema sicurezza sul lavoro?