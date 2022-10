Careggi, rubati cosmetici e parrucche dal reparto oncologico dell’ospedale

Curioso furto all'ospedale di Careggi: dal reparto di oncologia sono state prelevate le parrucche e i prodotti di cosmesi dedicati alle pazienti

Un curioso furto si è verificato nel reparto oncologico dell’ospedale di Careggi, nelle vicinanze di Firenze. Alcuni malviventi si sarebbero introdotti nella struttura per rubare parrucche e prodotti di cosmesi destinati alle pazienti.

Ospedale di Careggi, rubate le parrucche destinate alle pazienti oncologiche

Il furto sarebbe avvenuto nella nottata tra sabato e domenica scorsi nell’area di Ponte Nuovo che ospita gli spazi dedicati al Progetto di socioestetica dell’ospedale di Careggi. Alcuni malviventi si sarebbero introdotti nell’ospedale, approfittando del buio, per rubare, oltre ad un computer, delle parrucche e dei prodotti di cosmesi. I ladri avrebbero anche causato dei piccoli danni alla struttura, non tali, però, da far pensare ad un atto vandalico.

Una rapina sicuramente curiosa e inusuale.

Le parole di Stefano Milani e la ripartenza dell’Aou

Il presidente del consiglio comunale Stefano Milani, ha commento la rapina: “Mi auguro che si possa far luce su quanto accaduto e condanno quanto successo.” L’Aou, intanto non si scoraggia e promette di tornare a girare a pieno regime in tempi brevissimi: “Nell’esprimere rammarico per l’accaduto e nel ringraziare le Istituzioni per la solidarietà dimostrata, la direzione di Careggi rassicura l’utenza in merito al costante impegno dell’Azienda e degli organi competenti nel fronteggiare questi fenomeni.”