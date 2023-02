Incidente sul lavoro: morto Giuseppe Stabile travolto da una catasta di legno

Giuseppe Stabile, operaio di 22 anni e padre di due bambini, è morto in un incidente sul lavoro a Quadrivio di Campagna, in provincia di Salerno.

Un altro caso di decesso sul luogo di lavoro in Italia; il secondo in Campania nel giro di un mese, dopo che Antonio Golino, operaio caivanese di 22 anni è morto sotto un bancale lo scorso 12 Gennaio.

Il giovane stava lavorando come ogni giorno nell’azienda di famiglia quando è stato travolto da una catasta di legna scivolata dal cassone di un camion. Come ciò sia potuto accadere non è ancora chiaro: le autorità stanno ancora effettuado i necessari accertamenti richiesti dall’indagine.

Giuseppe Stabile lascia la moglie e i 2 figli: l’incidente sul lavoro annichilisce il web, domani i funerali

La notizia della tragedia si è diffusa sui social in poco tempo, generando scalpore e cordoglio per la perdita di una vita tanto sorridente e grata alla propria famiglia. L’ultimo saluto al giovane uomo verrà dato nella giornata di domani 2 Febbraio 2023 presso la chiesa di San Michele Arcangelo a Quadrivio di Campagna, alle ore 10.30.

Ai funerali presenzierà anche il sindaco di Eboli Mario Conte, sconvolto e vicino alla famiglia di Stabile, ora “privata del suo punto di riferimento”. La fatalità dell’accaduto ha lasciato la cittadina di Quadrivio di Campagna in una sconfortante impotenza di fronte alla sorte del povero Giuseppe Stabile.

Ma si tratta davvero di fatalità? Quante morti sul lavoro l’Italia dovrà ancora tollerare prima che gli standard di sicurezza sul posto lavorativo vengano aumentati?