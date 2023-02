Tragedia in Campania dove un giovane padre viene schiacciato dal carico di legna, addio a Giuseppe Stabile.

Da quanto si apprende in ordine all’ennesimo incidente sul lavoro con esito estremo il 23enne era impegnato nell’azienda di famiglia, un agriturismo del Salernitano. Il dramma si è consumato in pochi attimi in località Quadrivio a Campagna, dove il giovane originario di Eboli lavorava nell’azienda familiare.

Giuseppe schiacciato dal carico di legna

Secondo i media territoriali Giuseppe stava sistemando un carico di legna quando i tronchi sarebbero scivolati dal retro del camion.

Quel peso immane ed incontrollato ha travolto il 23enne in pieno. Purtroppo il povero Giuseppe è morto poco dopo nonostante l’intervento celere dei soccorritori del 118.

L’arrivo dei soccorritori e dei carabinieri

Sempre sul luogo della tragedia sono arrivati a razzo anche i carabinieri della territoriale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Incidente del quale è stato informato il magistrato di turno. La comunità di Campagna è distrutta da dolore ed incredulità.

In quel borgo la famiglia di Giuseppe è molto conosciuta e l’agriturismo “Il Castagneto” è una meta turistica molto ricercata. Da quanto scrivono i media locali Giuseppe lascia una moglie, Francesca, e due bambini piccoli.